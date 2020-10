Страхи перед выборами и COVID-19 угрожают дальнейшим обвалом американского рынка

Андрей Кочетков, Ведущий аналитик аналитик «Открытие Research»

Внешний фон перед стартом торгов в России уже нельзя назвать негативным. Котировки нефти и металлов прекратили снижение. Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленное движение. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растёт на 1,1%. Сырьевые валюты укрепляются, включая AUD и CAD, которые отыгрывают у доллара США почти 0,25%. В начале торгов российский рынок предпримет попытку технического отскока. Аналогичное касается и российского рубля, который вернётся под отметку 78,0 за доллар.

Внешний фон обвалил российский рынок

По итогам торгов 28 октября индекс МосБиржи упал на 2,52% до 2693,46 п., а РТС рухнул на 4,69% до 1078,29 п. 14-дневной RSI индекса МосБиржи, как отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», впервые с 23 марта указывает на перепроданность рынка. В целом, для нас не было удивительным то, что рынок стремился к поддержке в районе 2720-2750. Однако движение продолжилось на повышенных объёмах, но без каких-либо дивергенций. Как правило, перед финальной фазой падения динамика ускоряется. Поэтому следим за графиком и объёмом, чтобы определить разворот. Поводом для провала индексов стал негативный внешний фон. Пандемия COVID-19 постепенно перерастает в эпидемию, заставляя страны Европы возвращать строгие карантинные меры. Неприятностей добавила американская политика. Президент Дональд Трамп окончательно подтвердил, что стимулирующий пакет будет утверждён лишь после выборов 3 ноября. Собственно говоря, Сенат США также ушёл на каникулы до 9 ноября. Столь неприятный новостной поток привёл к падению всех секторов российского рынка. Транспортный сектор оказался худшим с потерями 4,14%, нефтегазовый упал на 3,58%, а металлов и добычи на 3,22%. Самые скромные потери показал сектор химии и нефтехимии (-0,03%), а также электроэнергетика (-1,69%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 91,471 млрд рублей. После прохождения зоны поддержки 2720-2750 открывается путь в зону 2600-2650, где, вероятно, рынок станет слишком интересным для покупок, чтобы продолжить его продавать.

Корпоративных новостей было достаточно много, но даже позитивные результаты не помогли отчитавшимся компаниям. Совет директоров «Газпрома» (падение почти на 2,7%) сократил инвестиционную программу на текущий год. Общий объём освоения инвестиций составит 922,489 млрд рублей, что на 182,235 млрд рублей меньше первоначального плана. Размер финансовых заимствований составит 501,287 млрд рублей, что на 56,482 млрд рублей меньше первоначального плана. Ожидается сокращение операционных расходов на 297,1 млрд рублей. «Русгидро» (-0,6%) сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ на 29% в январе-сентябре до 42,7 млрд рублей при росте выручки на 17% до 104,9 млрд рублей. «Яндекс» (-0,5%) опубликовал сильный отчёт, согласно которому чистая прибыль по US GAAP выросла за III квартал на 356% до 21,9 млрд рублей по сравнению с III кварталом прошлого года. Скорректированная чистая прибыль выросла на 11% до 7,6 млрд рублей. Выручка увеличилась на 30% до 58,3 млрд рублей. Прибыль «НОВАТЭК» (-4,2%), относящаяся к акционерам, составила 13,2 млрд рублей в III квартале и24,1 млрд рублей за девять месяцев. За аналогичные периоды год назад данный показатель составлял 370 млрд рублей и820,9 млрд рублей соответственно. Лидером дня стали акции «ФосАгро», а аутсайдером En+Group (-7,2%).

В условиях неопределённости американских выборов, риски возвращения жёстких карантинных мер в Европе и Северной Америке создали фон, который не способствует аппетитам к риску. Рубль, если и не был худшей валютой среди валют развивающихся стран, то оказался в худшей группе. Внешние негативные факторы достаточно понятны, включая провал нефти почти на 5%. Однако обратим внимание на позитив. «Мы видим некоторое пространство для дальнейшего снижения, но оно ограничено, не такое большое, как было раньше», - сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC. Соответственно, стратегия покупки ОФЗ с переменным купоном полностью оправдывается. В среду Минфин провёл два аукциона и первый из них принёс сюрприз в виде рекордного размещения. Инвесторам были предложены ОФЗ-ПК выпуска 29019 с погашением 18 июля 2029 года. Реализованный объём составил 430,195 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной цене 95,8156% от номинала. По сути, Минфин разместил почти 96% выпуска за один день. Объём спроса составил 474,305 млрд рублей по номиналу. Аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением в марте 2031 года оказался ожидаемо слабым. Удалось разместить бумаги на 6,363 млрд рублей по номиналу при спросе 13,381 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 6,14%. Таким образом, рынок, вероятно, уже не верит в снижение ставки, да и более низкие доходности в условиях высокой волатильности рубля его не устраивают. Текущее ослабление мы считаем спекулятивным и возможностью продавать, а не покупать валюту. К вечеру среды доллар укреплялся на 2,48% до 79,23, а евро на 1,86% до 93,025.

Страхи перед выборами и COVID-19 угрожают дальнейшим обвалом американского рынка

Американские индексы резко снизились. Кроме коронавирусных страхов, американский инвестор опасается политической неопределённости после выборов 3 ноября. Кандидаты заявляют о том, что могут не признать итоги голосования. Активное распространение COVID-19 заставляет власти ряда стран возвращать строгие карантинные меры, что также становится актуальным для США. Впереди отчётность технологичных гигантов, но на рынке опасаются, что реакция на них будет негативной и обвал продолжится. К примеру, акции Microsoft упали на 4,96%, хотя компания отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручки за счёт роста в игровом и облачном сегментах. Сложно представить, но технологичный сектор показал самое сильное снижение на 4,33%, что оказалось хуже результата секторов энергетики (-4,22%) и коммуникаций (-4,03%). Рост смогли показать акции Automatic Data Processing Inc. (+6,2%), General Electric Co. (+4,51%), Rollins Inc. (+3,49%) и Trane Technologies PLC. (+3,36%). General Electric Co. Удивила рынок прибылью в $0,06 на акцию за III квартал, хотя на рынке ждали продолжения убыточной серии. Менеджмент компании заявляет о достаточно успешном процессе реструктуризации бизнеса. Худшими бумагами оказались CH Robinson Worldwide Inc. (-11,45%), Carnival Corp. (-10,61%), Unum Group (-9,21%) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (-9,07%). Примечательно, что в пятёрку самых слабых попали бумаги United Parcel Service Inc. (-8,81%), хотя компания сильно отчиталась за III квартал, а также выигрывает от увеличения спроса на доставку посылок в условиях пандемии. Некоторые эксперты опасаются, что падение S&P 500 может продолжиться до 200-дневной средней, которая проходит на текущий момент около 3130 пунктов. Если же и эта линия не станет опорой, то может случиться повторение мартовского провала. Собственно говоря, к этой линии 200-дневной средней рынок может подойти ещё до конца недели, если негативно отреагирует на отчётность технологичных гигантов. По итогам торгов:

DOW JONES - 26519,95 п. (-3,43%),

NASDAQ - 11004,87 п. (-3,73%),

S&P 500 - 3271,03 п. (-3,53%).

Samsung ждёт снижения прибыли

Азиатские рынки также выбрали путь снижения после обвала индексов США. Впрочем, в Китае рынок пытался расти. В корпоративном плане ситуация противоположная для Samsung и Sony. Южнокорейская Samsung предупредила о том, что ждёт снижение прибыли в IV квартале. Sony, чьи акции дорожали, не только сильно отчиталась за прошедший квартал, но рассчитывает на рост продаж, как минимум, в игровом сегменте, который расцвёл в условиях «сидим дома». Банк Японии, как и ожидалось, не стал вносить какие-либо изменения в свою сверхмягкую денежную политику. Впрочем, прогноз падения ВВП Японии был ухудшен до -5,5% в текущем фискальном году с прежних -4,7%. Розничные продажи в Японии упали на 8,7% в сентябре по сравнению с сентябрём прошлого года. К 9.00 мск:

NIKKEI 225 - 23342,25 п. (-0,33%),

Hang Seng - 24546,99 п. (-0,65%),

Shanghai Composite - 3277,56 п. (+0,25%).

Нефть опасается карантинных ограничений

Накануне котировки нефти провалились как на опасениях карантинных мер в Европе и Северной Америке, так и на статистике по американским запасам. По данным Минэнерго США, на неделе до 23 октября коммерческие запасы нефти увеличились на 4,3 млн бар. до 492,4 млн бар., что на 9% выше среднего показателя за пять лет. Запасы моторного топлива упали на 0,9 млн бар., а дистиллятов на 4,5 млн бар. Кстати, запасы бензина всего на 3% выше среднего показателя за последние пять лет. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 18,9 млн бар. общих поставок в сутки, или -11,3% за год; 8,6 млн бар. бензина в сутки, или -10,2% за год; а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или -5,2% за год. Добыча на отчётной неделе выросла на 1,2 млн бар. до 11,1 млн бар. в сутки, что является максимумом с июля. Новый день нефть встретила очень осторожным ростом, но в большей степени можно говорить о техническом отскоке, чем о влиянии каких-либо иных факторов. В Европе карантинные меры лишь ужесточаются, включая предписание нахождения дома во Франции, закрытие ресторанов, баров и театров в Германии. Плюс к этому Ливия наращивает производство после снятия блокады с месторождений и экспортных терминалов. В итоге, на рынке опасаются новой фазы роста избыточного предложения. К 9.00 мск:

Brent - $39,71 (+0,18%),

WTI - $37,52 (+0,35%),

Золото - $1882,6 (+0,18%),

Медь - $6805,69 (+0,75%),

Никель - $15880 (+0,93%).

