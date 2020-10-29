«Фридом Финанс»: IPO на фоне коррекции

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок продемонстрировал резкое снижение. Поводом стала отрицательная динамика на внешних площадках. Индекс Мосбиржи впервые с 15 июня упал ниже 2700 пунктов. Лидерами роста стали бумаги FXTB (+2,14%). В числе аутсайдеров оказались акции En+ (-6,92%). Пара USD/RUB подскочила в диапазон 78-79.

Магнит (-1,76%) отчитается за третий квартал по МСФО. Консенсус-прогноз предполагает выручку на уровне 380 млрд руб., EBITDA на отметке 26 млрд руб. и прибыль в размере 8,5 млрд руб. По итогам полугодия продажи увеличились на 16%, рост доходов опередил рост расходов. Мы ожидаем, что возникшие тренды продолжатся, поскольку Магнит продемонстрировал устойчивое повышение сопоставимых продаж, а драйверов для опережающего роста расходов не просматривается. Вместе с тем отчетность вряд ли способна оказать ощутимую поддержку котировкам на фоне общей коррекции.

Заметна распродажа российских активов. Вчера нерезиденты преимущественно сокращали позиции в российских инструментах, в том числе в еврооблигациях. Котировки Russia-28 потеряли около 1 п.п. и опустились до минимума с середины мая. Обвальное падение продемонстрировали и акции. Поводом для коррекции стал негативный внешний фон, обусловленный приближением выборов в США. В то же время наблюдался огромный спрос на ОФЗ с привязкой к инфляции, для банков сейчас это один из относительно неплохих способов защитить рубли от обесценения без значительного увеличения резервов и риска.

Ожидаем продолжение падения. Как правило, сильная коррекция длится до четырех дней, и это как раз такой случай. Темп снижения может усилиться. На локальном рынке IPO Самолета. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2600-2700 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 78,50-79,50 пункта.