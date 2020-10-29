«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 29 октября в коридоре 1070-1090 пунктов

В среду, 28 октября, во всем мире наблюдалось мощное бегство от риска в пользу американского доллара. Снижались все активы: акции, рисковые валюты, сырье. Не остался в стороне от глобальной распродажи и рынок российских акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 2,52%. Долларовый индекс РТС, на фоне ослабления рубля к доллару, снизился сильнее, на 4,69%. Среди лидеров снижения – «Роснефть» (-5,8%) и «Алроса» (-5,67%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 3,43%.

Утром четверга на рынках стран АТР чувствовалась неуверенность: Шанхай и Гонконг росли, Австралия и Япония снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 300 п., на 1,11% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность в Азии задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2665-2720 пунктов, по индексу РТС — 1070-1090 пунктов. Сегодня финансовую отчетность опубликуют «Сбербанк», «РусГидро» и «Магнит», а Evraz – операционную отчетность за девять месяцев.

Вслед за акциями и нефтью накануне обвалился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 79,2300 руб. (+192 коп.). Европейская валюта выросла до 93,0250 руб. (+170 коп.). Более быстрый рост доллара объясняется снижением валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1780 до 1,1740. Утром четверга нефть торговалась вблизи уровней вчерашнего закрытия, это предвещает достаточно нейтральное начало торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 78,4-80,0 руб., для европейской валюты — 92,1-94,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»