ПСБ: Индекс Мосбиржи к закрытию способен удержаться в зоне 2700-2750 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:

Индекс МосБиржи сегодня перешел к проторговке района 2700 пунктов, - накопленная после 3 дней падения перепроданность и признаки ослабления коррекционных настроений на мировых рынках акций нивелируют влияние инерционного понижательного движения нефтяных котировок. Кроме того, 2700 пунктов является важным техническим уровнем - он был поддержкой рынку этим летом, кроме того, это уровень 38.2% от последней волны роста (март-август). По состоянию на 17:00 по московскому времени индекс МосБиржи подрастает на 0,3% - пока участники российского рынка не очень уверены в развитие отскока на мировых рынках.

Внешняя конъюнктура остается действительно непростой. С одной стороны, ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, в первую очередь в развитых странах, и объявление Франции и Германии о введении в ближайшие дни режимов карантинных ограничений сроком до декабря побуждая инвесторов закладываться на возможное ухудшение экономической ситуации, способствуя частичной фиксации накопленной прибыли на мировых рынках. Нервозности добавляет и близость президентских выборов в США, исход которых до конца неясен. С другой стороны, сильное падение рынков в последние дни (американский S&P500 потерял с пятницы 5,6%, паневропейский Eurotop100 - 6%) в отсутствие очевидного негатива (карантины в Европе все же носят более мягкий характер, чем весной, и выглядят временной мерой) создает предпосылки для восстановления рынков западных стран. Кроме того, сегодняшняя статистика по США в целом была неплохой: так, ВВП США за 3 квартал, согласно первой оценке, вырос на 33,1% в аннуализированном выражении (падение в годовом сопоставлении сократилось до 2,9% г/г с -9% во 2м квартале), сильнее ожиданий снизилось на прошлой неделе число первичных заявок по безработице (751 тыс. против ожидавшихся по консенсусу Рейтерс. 775 тыс.). Ночью рынки также ожидает финансовая отчетность лидеров технологической отрасли (Amazon.com, Apple, Facebook, Twitter), обещающая быть неплохой.

На этом фоне в "фишках" и ключевых секторах наблюдается разнонаправленная динамика. Уверенно восстанавливаются сильно упавшие накануне ключевые бумаги электроэнергетического сектора (Русгидро, Интер РАО, Россети, ФСК), в меньшей степени "завязанные" на внешнюю конъюнктуры, а также лидеры металлургического и горнодобывающего сектора, отыгрывающие, помимо перепроданности, и валютный фактор: рубль сегодня в паре с долларом протестировал сопротивление в районе 79-79.5 руб. Так, в числе наиболее хорошо растущих бумаг отметим акции РусАла, Алросы и ММК, прибавляющие около 1,5%, а также EN+. Из прочих бумаг, демонстрирующих сильную динамику выделим акции АФК Системы (+3,6%), Сургутнефтегаз (+2,6%) и Qiwi (+2,0%). Финотчетность Магнита и Сбербанка, в отсутствие сильных сюрпризов и сложного внешнего фона, не смогла оказать заметной поддержки котировкам их акций.

Ключевые же "фишки" финансового и сырьевых секторов отскакивают пока достаточно сдержанно, прибавляя в пределах 0,8%.

Мы полагаем, что к закрытию торгового дня участники рынка получат больше сигналов об улучшении настроений на западных рынках, что позволит индексу МосБиржи удержаться в зоне 2700-2750 пунктов и завтра утром постараться развить отскок и протестировать ее верхнюю границу. Локально ключевую поддержку рынку, по нашему мнению, окажет стабилизация внешнего фона и ослабление давления на нефтяных котировок, с возвратом Brent в зону 38-40 долл./барр. (это наш базовый сценарий на четверг- первую половину пятницы).

Вместе с тем, мы пока склонны квалифицировать вероятный рост российского фондового рынка в конце недели как отскок - среднесрочная картина по индексу остается негативной, а риск наступления новых волн ухудшения конъюнктуры глобальных рынков, по нашему мнению, достаточно высок.