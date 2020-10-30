ИАЦ «Альпари»: Градус эмоций на рынке все еще высок

Сегодня на российской фондовой площадке не так минорно, как накануне, но качка сохраняется. Внешний фон выглядит по-прежнему спорно, в ценах на нефть кто-то ищет «дно» и пока не находит, что не добавляет остальным оптимизма, а заокеанские рынки продолжают уклоняться от рисков перед выборами.

Индекс МосБиржи сегодня к вечеру консолидируется около 2718 пунктов, и ему по-прежнему ничего не мешает откатиться и к 2680, и к 2650 пунктам в случае ухудшения биржевого настроения. Индекс РТС отошел к 1070 пунктам и может сползти дополнительно к 1083 пунктам, пока рынку не надоест продавать на эмоциях.

В положительную зону выбились сегодня акции «Системы» с приростом более чем на 3%, неплохо смотрятся бумаги «Россетей». В последнем случае бумага сегодня не дошла до теста локального минимума, чем прервала серию довольно масштабных продаж, и теперь корректируется вверх. Если отскок позволит акции стабилизироваться выше 1,4150-1,4200 руб., можно будет говорить о развороте краткосрочного тренда.

В «красной» зоне вечером в четверг торгуются бумаги TCS — вчерашний день был результативным, сегодня тут пауза. Акции «Полюс Золота» углубляют снижение после пробоя нижней границы «боковика», ближайшая поддержка стоит на уровне 15 590 руб., и при ее проколе откроется дорога к 15 000 руб. почти без остановок.

Доллар США днем неплохо рос, к вечеру импульс слаб немного слабее, но американская валюта выглядит сильной и уверенной. Гринбек торгуется по 79,01 руб. и может оставаться в пределах 78,90-80,00 руб., пока биржевые эмоции не улягутся. Евро балансирует около 92,14 руб. — все-таки проход за пределы 93,00 был избыточным — и способен отойти к 92,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»