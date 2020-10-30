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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 октября: 4 759,1699 руб/1 г золота и 60,6700/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 759,1699 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,6700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 195,9399 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 662,2700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,6500 р. (0,63%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,43%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7501 р. (0,77%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 149,7398 р. (2,58%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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