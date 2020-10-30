«Фридом Финанс»: Ход торгов определят IT-гиганты

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 29 октября на американских фондовых площадках завершились в плюсе. Индекс S&P 500 поднялся на 1,19%, до 3310 пунктов. Dow Jones прибавил 0,52%, NASDAQ вырос на 1,64%. При этом существенных поводов для оптимизма в течение дня не было. Отскок после обвала накануне был обусловлен по большей части ожиданиями отчетов крупнейших представителей ИТ-индустрии и техническими факторами. Сектор коммуникаций стал одним из лидеров, поднявшись на 2,9% благодаря росту акций Facebook, Alphabet и Netflix.

* Выручка и чистая прибыль социальной платформы Pinterest (PINS: +26,9%) оказались лучше ожиданий, кроме того, менеджмент дал боле оптимистичный, чем предполагал консенсус, прогноз на четвертый квартал.

* Результаты eBay (EBAY: -7,5%) превзошли прогноз. Тем не менее инвесторы опасаются, что рост e-commerce в 2021 году замедлится, на что указало замедление валового оборота и роста числа пользователей платформы.

* Производитель полупроводников Marvell (MRVL: -3,3%) объявил о приобретении Inphi Corp (IPHI: +26,7%). Сделка будет закрыта во втором полугодии 2021 года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. В фокусе внимания по-прежнему ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в США и Европе. Вчера в Штатах был зафиксирован новый рекорд заболеваемости: выявлено почти 90 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Считаем, что в ближайшие дни показатель может достичь отметки 100 тыс. Инвесторы начинают закладывать в стоимость рисковых активов неблагоприятные сценарии и фиксируют позиции. Нарастание политической неопределенности также играет свою роль. В качестве позитивного фактора отметим, что серьезных планов возобновить ограничительные меры власти штатов не анонсируют.

Участники рынка обсуждают квартальные результаты технологических гигантов Apple, Amazon, Facebook и Alphabet, вышедшие накануне. Учитывая огромный суммарный вес этих компаний в индексе S&P 500, предполагаем, что динамика сегодняшних торгов будет зависеть от оценки этих отчетов инвесторами. Их первичная реакция оказалась преимущественно негативной, хотя все IT-гиганты превысили ожидания по выручке и прибыли.

* Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei снизился на 1,5%, гонконгский Hang Seng – на 1,95%, китайский CSI300 – на 1,63%. Европейские рынки консолидируются. EuroStoxx 50 прибавляет 0,2%.

* Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,82%. Фьючерс на нефть Brent восстанавливается до $38,4. Золото дорожает до $1875.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3230-3300 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Сегодня отчетность за третий квартал представят ведущие представители нефтегазовой отрасли США ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX). Мы ожидаем повышения как операционных, так и финансовых показателей по сравнению со вторым кварталом на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты, а также ввиду продолжающейся тенденции к снижению капитальных затрат. На этой неделе обе компании анонсировали выплату дивидендов по итогам квартала с доходностью 10,6% и 7,5% годовых к текущим котировкам соответственно. Дата дивидендной отсечки ExxonMobil — 10 ноября, Chevron — 17 ноября. Рынок рассчитывает, что выручка ExxonMobil вырастет на существенные 39,2% квартал к кварталу, достигнув $45,4 млрд, а у Chevron повысится на впечатляющие 91,5% кв/кв, до $25,8 млрд. После публикации результатов котировки бумаг обеих компаний способны продолжить рост в рамках восстановления, начавшегося накануне.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 42 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 демонстрирует перехват краткосрочной инициативы «медведями». Нисходящий пробой фигуры «флаг» вызвал распродажи, а ее обратный тест вчера только подтвердил слабость покупателей, и это создает риск более глубокой коррекции. Ближайшей значимой поддержкой для индекса широкого рынка стал уровень 3210 пунктов. В свою очередь «быкам» для возобновления восходящего движения необходимо закрепиться выше 3340 пунктов.