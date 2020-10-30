«Фридом Финанс»: Мировые площадки уходят на выходные с минорным настроем

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Инвесторы разочарованы слабыми прогнозами крупнейших IT-компаний по росту на ближайшие месяцы. В итоге ключевые индексы США падают до 1,5%. Европа отыгрывает введение карантинных мер, теряя в пределах 0,5%. Азия пережила довольно бурную коррекцию с падением ключевых площадок на 1,5-2%. В индексах развивающихся стран возобновилось падение, по индексу MSCI Emerging markets снижение составляет около 1%.

Нефть приблизилась к многомесячным минимумам. Сегодня Brent удержался выше $37,4 за баррель и даже отыграл после новой просадки порядка 30 центов, но все равно за сутки торгов падение составило свыше 1,5%, или порядка $1. Позже вечером придут данные от Baker Hughes о количестве буровых в США. Они могут задать восходящий тон ценам на нефть, поскольку тренд на увеличение числа вышек с высокой вероятностью завершится: неделя выдалась для сланцевых добытчиков не особо позитивной. Ожидаем закрепление барреля около $38 по итогам сессии.

РТС, основной долларовый индикатор российского рынка продемонстрировал уход на новый локальный минимум. Сегодня была пробита отметка 1160, правда впоследствии был отскок на 10 пунктов выше. Закрытие недели ожидаем не сильно выше 1170 пунктов. Начало следующей может открыть новый всплеск волатильности в связи с близостью выборов в США.

Индекс Мосбиржи под конец сессии держится лучше, чем РТС, пользуясь поддержкой слабого рубля. Но в течение пятницы мы наблюдали уход на очередной многомесячный минимум ниже 2670 пунктов. Сейчас уже торги идут ближе к планке 2690, что на наш взгляд, отражает стремление рынка оттолкнутся от дна и начать расти. Начало следующей недели несет в себе риски новых резких колебаний в диапазоне от 2650 до 2700 пунктов.

Среди ликвидных акций сегодня уверенно смотрятся НЛМК (+1,7%), ММК (+1,7%), Северсталь (+1,5%). Металлурги в качестве среднесрочных бумаг на фоне дешевой нефти сейчас выглядят лучше, чем нефтянка. Из перечисленных стоит обратить внимание на Северсталь и НЛМК. Они сейчас на годовых максимумах, и на фоне высокой внешней волатильности могут потерять в течение недели порядка 7-9%.

В основных валютных парах сегодня продолжается рост. Рублю не удалось противостоять девальвационной динамике на фоне дешевеющей нефти и окончания периода уплаты налогов. В итоге доллар продолжил тестировать уровень 79,5 за единицу, а евро – 92,8 рубля. С началом следующей недели ожидаем увидеть снижение в парах пределах 70 копеек, но не исключаем, что перед этим мы увидим уровни 80 по доллару и 94 по евро.