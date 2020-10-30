ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 30 октября в коридоре 1065-1090 пунктов

В четверг, 29 октября, европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно, а американские индексы умеренно выросли. На этом фоне немного восстановился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,58%. Долларовый индекс РТС вырос меньше, на скромные 0,06%. Среди лидеров роста – «Qiwi» (+4,78%) и «Петропавловск» (+4,22%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,52%.

Утром пятницы рынки стран АТР возобновили снижение, теряя 0,5-1,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 232 п., на 2,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее падение азиатских рынков задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2680-2735 пунктов, по индексу РТС — 1065-1090 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО опубликуют «Мосбиржа» и «Петропавловск».

Накануне несмотря на внутридневное падение, к концу дня укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 78,8750 руб. (-35,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 92,0000 руб. (-102,5 коп.). Более быстрое падение евро объясняется снижением валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,1740 до 1,1670. Утром пятницы нефть торговалась ниже уровней вчерашнего закрытия, это создаст определенное давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 78,1-79,7 руб., для европейской валюты — 91,1-92,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»