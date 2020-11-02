ИАЦ «Альпари»: Локдауны и падение цен на нефть ослабляют рубль

В пятницу, 30 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,83%, до 79,53 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 92,62 руб., фунт/рубль — на 1,00%, до 102,94 руб. За неделю рубль подешевел на 4,47%, за месяц — на 2,45%.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Инвесторы и трейдеры продавали рубль на фоне ухода от риска из-за ухудшения статистики по заболеваемости COVID-19 в мире, снижения цен на нефть и перед президентскими выборами в США.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, во всем мире с начала пандемии было зафиксировано 46 млн 426 тыс. 677 случая заражения коронавирусом, а число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 199 тыс. 684 человек. Выздоровели 31 млн 17 тыс. 634.

В понедельник, 2 ноября, на торгах в Азии основные валюты открылись снижением против американского доллара. По «британцу» был зафиксирован гэп (ценовой разрыв) вниз. Нефть марки Brent подешевела на 3%, до $36,69 за баррель.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу вечером объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса COVID-19. По всей Англии будут закрыты пабы, рестораны, магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей будет введен запрет. При этом школы, университеты и некоторые госучреждения Англии продолжат работать.

На дешевеющей нефти у рубля нет шансов укрепиться к доллару до выборов в США. Да и после не будет. В 2016 году когда на выборах одержал победу Дональд Трамп, рубль укрепился на 0,64%, до 63,52 (9 ноября). При этом ценовой диапазон составил 2,84%. За 10 и 11 ноября 2016 года рубль подешевел на 6,1% до 67,20 руб. за доллар. Если Байден выиграет, то можно ожидать схожей реакции на нового президента. При победе Трампа будет небольшая амплитуда движения, но неизвестно, как поведут себя демократы при поражении Байдена.

Другой важный момент — 4 ноября, когда станут известны результаты выборов, Мосбиржа будет закрыта в связи с празднованием Дня народного единства. С одной стороны, рубль избежит повышенной волатильности. С другой стороны, может образоваться большой гэп, так как рубль будет торговаться на валютном рынке. На сегодняшний день уровень сопротивления находится на уровне 80,30 руб. за доллар. После него покупатели нацелятся в уровень 82 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»