«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Детского мира

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась коррекцией. Основные индексы обновили минимумы за несколько месяцев. Лидерами роста стали акции ММК (+3,39%). В списке аутсайдеров на фоне публикации финансовой отчетности оказались бумаги Московской биржи (-4,49%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 79-80.

Детский мир (-0,90%) отчитается за третий квартал по МФСО. Выручка компании ориентировочно составила 34 млрд руб., увеличившись на 21% к предыдущему кварталу. Драйверами роста стали открытие 10 магазинов и увеличение онлайн-продаж. Показатель EBITDA прогнозируется на отметке 4,5 млрд руб. Прибыль ожидается в районе 1,8 млрд руб. Котировки ретейлера находятся вблизи минимума с начала сентября. Сильная отчетность может стать для них драйвером роста. Цель – 123 руб.

Ожидаем усиление волатильности. Динамику рынка будут определять не локальные события, а внешний фон. В фокусе наступление коронавируса и финал выборов в США. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2650-2750 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 79,00-80,50 пункта.