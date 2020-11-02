ПСБ: Ситуация на рынке нефти ухудшается

Ситуация на рынке нефти продолжат ухудшаться: январский фьючерс на Brent на сегодняшнее утро усиливает падение, торгуясь ниже 37 долл./барр. За октябрь Brent потеряла 8,5%. Опасения дальнейшего падения спроса на энергоносители растут на фоне ужесточения карантинных мер по миру. Кроме того, нервозности рынкам добавляют и грядущие выборы президента в США.
Статистика от Baker Hughes показала рост нефтяных установок на 10 шт. - до 221 (максимум с мая). На негативном внешнем фоне мы полагаем, что нефть продолжит сегодня оставаться под давлением, хотя чуть сгладить негатив может статистика по деловой активности в секторе промышленности за октябрь по Европе и Америке. Так, данные по Китаю от Caixin показали рост до 53,6 п. против 53 п. ранее. На сегодня ориентируемся по Brent на диапазон 35-37 долл./барр.
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