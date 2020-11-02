ПСБ: В центре внимания участников рынков в начале текущей недели по-прежнему ситуация с распространением коронавируса

При этом несмотря на негативные факторы настроение на мировых рынков на утро понедельника умеренно-позитивное

Сегодня, учитывая некоторый оптимизм на глобальных рынках, стоит ожидать попыток индекса Мосбиржи вернуться в диапазон 2700-2750 пунктов, но откат нефтяных котировок может сдержать рост рынка

Сегодня опасаемся выхода пары USDRUB выше уровня 79,0-79,5 руб. и подъема к району весенних пиков, в зону 80-82 руб

На текущей неделе внешние риски (снижение цен на нефть, ослабление валют ЕМ, победа Д.Байдена на выборах в США) могут сдвинуть доходность 10-летних ОФЗ в диапазон 6,10 - 6,35% годовых

Чистая прибыль Мосбиржи (ПОКУПАТЬ) по МСФО в III квартале выросла на 2,7% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Приток новых клиентов и рост объемов торгов пока продолжают позитивно влиять на финрезультат. Комиссионные доходы выросли на 30,0% г/г, до 8,3 млрд рублей, темп их роста ускорился, а доля в структуре операционных доходов биржи составила рекордные 74%. За счет увеличения объема торгов комиссионные доходы на рынке акций выросли на 58% г/г, на рынке облигаций на 18,1% г/г, на валютном рынке на 12,6% г/г.

ПАО «Промсвязьбанк»