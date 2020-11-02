ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - почва для роста «Акрона»

За прошедшую неделю, с 26 по 30 октября, российский фондовый рынок вошёл в почти неуправляемое пике. Индекс МосБиржи за неделю упал на 4,5%, до 2690,59 пункта, а индекс РТС рухнул на 8,4%, до 1066,6 пункта, приблизившись к весенним минимумам. Нерезиденты выводят капитал из российских акций, видимо, в преддверии президентских выборов в США и из-за связанной с ними неопределённости. Нефтегазовый сектор выглядел на фоне падения цены на нефть Brent за неделю почти на 10% намного хуже рынка, росли некоторые акции сектора минеральных удобрений, сталелитейной промышленности и технологий.

Лидером роста недели стали акции производителя минеральных удобрений «Акрон», подорожавшие за неделю на падающем рынке на 6,2%, до 6362 руб. за акцию. Точные причины роста этих акций пока неясны. Но не исключено, что покупки стимулировали опубликованные в середине октября сильные операционные результаты компании, а также ожидания сезонного роста цен на минеральные удобрения в конце года. Инвесторы, по всей видимости, рассматривают эти акции как «защитные» бумаги, так как нефтегазовый сектор чувствует себя не очень хорошо, а «Акрон» тоже получает выручку от экспорта. Наша целевая цена акции «Акрона» составляет 6500 руб., рекомендуем «держать» бумаги.

Аутсайдером рынка на прошлой неделе стали акции «НОВАТЭКа», подешевевшие за неделю на 9,7%, до 955 руб. за акцию. На прошлой неделе компания опубликовала отчётность по МСФО за девять месяцев 2020 года, результаты оказались слабыми. Выручка «НОВАТЭКа» за девять месяцев упала на 24% в годовом выражении до 484,44 млрд руб., а нормализованная чистая прибыль корпорации упала на 38%, до 110,49 млрд руб. Главной причиной ухудшения финансовых результатов «НОВАТЭКа» стало снижение цен реализации углеводородов из-за мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса. Инвесторы, видимо, опасаются снижения промежуточных дивидендов по акциями компании. Наша целевая цена акции «Акрона» составляет 1100 руб., рекомендуем «покупать» подешевевшие бумаги, когда ситуация на рынках хотя бы немного стабилизируется.

Мы прогнозируем, что на этой неделе индекс РТС проведёт торги в диапазоне 1050-1100 пунктов, а индекс МосБиржи — в коридоре 2720-2770 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»