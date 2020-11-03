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ПСБ: Мировые фондовые рынки в начале недели нашли в себе силы отыграть часть понесенных в конце октября потерь

Уже в начале торгового дня фьючерсы на перепроданные европейские и американские индексы торговались в «зеленой зоне». Поводом послужила сильная статистика по деловой активности в секторе промышленности КНР, затем в течение дня аналогичные данные по Еврозоне, а затем и в США смогли поддержать риск-аппетит вопреки слабеющим котировкам нефти Brent, которые откатились к уровню в 37 долл./барр. 

При этом в центре внимания участников рынков по-прежнему ситуация с распространением коронавируса. Страны ЕС вынуждены вводить ограничения, но не такие жесткие как это было весной. Настороженность вызывает и ситуация с Covid-19 в США, где наблюдается резкий ежедневный прирост числа заболевших, что может побудить власти закрывать отдельные штаты.  

Помимо скачка заболеваемости в мире источником волатильности выступают президентские выборы в США 3 ноября, где фаворитом судя по опросам остается Дж. Байден. Вероятная смена лидера краткосрочно воспринимается рынками позитивно, но желание увеличить налоги и минимальную оплату труда работников вряд ли будет иметь долгосрочный позитивный эффект несмотря на менее агрессивную внешнюю политику и стимулы. 

Текущее состояние мировых фондовых рынков остается уязвимым. Весьма вероятно, мы увидим очередную волатильную неделю. На рыночный сантимент существенное влияние способны оказать итоги заседания ФРС по ставке 5 ноября и статистика по рынку труда США в пятницу.

Что же касается российского рынка сегодня, то индекс Мосбиржи (+1,7%) рывком возвращается в середину фундаментально важного диапазона 2700-2750 пунктов. В лидерах торгов на корпновостях акции Новатэк (+5,9%), а также сильно просевшие бумаги золотодобытчиков: Полюс (+3,9%), Полиметалл (+4,9%), а также отдельные истории из внутренних секторов: Россети (+2,8%), Яндекс (+2,5%) и Магнит (+2,4%). К восходящей динамики умеренной амплитуды вернулись ключевые «фишки». В аутсайдерах девелоперы: ПИК (-1,4%), ЛСР (-1,8%), а также Аэрофлот (-1,4%). Слабо продолжают выглядеть акции Мосбиржи (-0,7%).  

По нашему мнению, в условиях повышенной неопределенности и ситуации на глобальных рынках индекс МосБиржи может продолжить проторговывать диапазон 2700-2750 пунктов. Итоги же президентских выборов и, в связи с этим нарастающие геополитические риски, способны вновь спровоцировать продажи. 

Роман Антонов  
Главный аналитик  
Управление аналитики и стратегического маркетинга  
Дирекция стратегии и проектов развития  
ПАО Промсвязьбанк


/ Сибирское Информационное Агентство /
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