ИАЦ «Альпари»: Рынок шатает от нервов

На российском рынке акций к вечеру сформировался вполне четкий отскок: слишком много эмоций в торгах, слишком большая качка. Поэтому пока не стоит делать далеко идущих выводов, рынок расставит все по местам, но только тогда, когда эмоции уйдут. Пока же волатильность — королева недели, и мы играем по ее законам.

Индекс МосБиржи восстановился к 2739 пунктам и может на сегодняшнем импульсе дотянуться до 2740-2745 пунктов, но каждый новый шаг вперед может обернуться двумя назад. Индекс РТС отскочил к 1071 пунктам, новая цель восстановления — 1085 пунктов, но на фоне падающего камнем вниз рубля это вряд ли возможно.

В лидерах спроса сегодня акции «Новатэка» и «Россетей», а также бумаги «Мечела». В каждом отдельном случае есть своя корпоративная история кроме, кажется, «Россетей» — тут хорошо работает технический фактор.

Заметно провалились акции «Аэрофлота» на продолжении коронавирусной истории. Комментарии на уровне Минздрава от том, что львиная доля вновь заболевших прилетела из Турции является практически прямым указанием на то, что только открывшиеся границы очень быстро закроют, на «всякий случай». Акции авиаперевозчика только успокоились после допэмиссии, ковидный рычаг тут явно некстати. Под давлением продаж бумаги могут повторно протестировать «дно» на уровне 54,50 руб.

Доллар США сегодня практически фигура дня. На волне падения цены на нефть, а затем новой серии массового бегства из рисковых активов рубль обновлял многомесячные минимумы, доллар дорожал. К вечеру «американец» чуть ослабил хватку и стабилизировался около 80,57 руб., но все еще неплохо смотрится в пределах 79,50-81,00.

Где та самая точка невозврата, у которой Банк России заслонит рубль своей мощной грудью? Около 80,0 руб. сопротивления не встретилось, может быть, ЦБ ждет с интервенциями подъема к 82-83 руб. Мы в любом случае истины не узнаем, пока история не коснется этой области. Евро сегодня поднимался к уровням с января 2016 года, дальше только 100 руб. Но пока пара евро/рубль может закрепиться в пределах 92-94 руб. хотя бы ненадолго.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»