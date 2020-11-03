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ПСБ: Сегодня ждем отката доллара в паре с рублем к отметке 80 руб.

Ключевым событийным риском для рубля остается исход выборов в США  – Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник рубль вышел в диапазон 80-82 руб./долл., отразив на утреннюю слабость рынка нефти и осторожное отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран перед выборами в США. На последующее улучшение обстановки на мировых рынках и возврат котировок Brent в диапазон 38-40 долл./барр. рубль вчера практически не отреагировал, завершив день в районе 80,5 руб.

Сегодня мы ждем, что пара доллар в паре с рублем перейдет к проторговке зоны 80-80,5 руб./долл. и будет тяготеть к откату к уровню в 80 руб. при поддержке преобладания позитивных настроений на мировых рынках и крепости нефтяных котировок. Исход выборов в США остается ключевым событийным риском для российской валюты.

Евгений Локтюхов
Отдел экономического и отраслевого анализа
Центр аналитики и экспертизы
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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