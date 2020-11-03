ИАЦ «Альпари»: Рубль останется под давлением до четверга

В понедельник, 2 ноября, по итогам торгов российская валюта подешевела по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 1,28%, до 80,55 руб., евро/рубль — на 1,25%, до 93,77 руб., фунт/рубль — на 103,98 руб.

Рубль ослабился с открытия торгов на фоне обвала цен на нефть Brent на 3,9%, до $36,39 за баррель и ухода инвесторов из рисковых активов. Нефть подешевела с открытия торгов из-за карантина в Великобритании, о котором объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу. Пара доллар/рубль повышалась до 80,95 руб.

Дополнительное давление на рубль исходило от неопределенности исхода выборов в США. Система выборов в Штатах — одна из самых сложных и запутанных в мире. Выборы главы американского государства имеют трехступенчатую структуру. Несмотря на то, что между Байденом и Трампом разрыв составляет 6,7 процентных пункта, Трамп может остаться в Белом доме на второй срок. Кандидату нужно получить необходимое количество выборщиков — минимум 270 человек. Инвесторы опасаются, что в случае непризнания одной из сторон победы соперника, может быть спровоцирована политическую нестабильность в стране.

Рубль ослабляется пару часов и остальное время торговался в узком диапазоне на уровне 80,50 руб. Позитивная статистика в Европе и США повысила спрос на рисковые активы. Неожиданная поддержка пришла и нефтяного рынка. Нефть подорожала от минимума $36,38 до $39,33 (+8%). Сначала Goldman Sachs написали, что группа ОПЕК+, вероятно, отложит увеличение добычи на 2 млн баррелей в сутки с 2021 года. А потом министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что намеревается обсудить с представителями российских нефтяных компаний инициативу ОПЕК+ о сокращении добычи.

Во вторник, 3 ноября, на торгах в Азии нефть стоит $38,92 за баррель. Давление на рубль сохранится из-за выборов в США и выходного дня в России 4 ноября. Участники рынка вряд ли захотят открывать новые позиции и оставаться в рубле на праздник. Покупатели сегодня могут протестировать уровень 81,30 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»