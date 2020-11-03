ПСБ: Ввиду неплохого внешнего фона индекс МосБиржи постарается перейти в диапазон 2750-2800 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Настроения на мировых рынках в начале недели улучшились, острая ситуация с распространением коронавируса отошла на второй план.

Вчера обстановка на мировых рынках стабилизировалась, позволив развитым рынкам заметно прибавить: индекс MSCI World вырос на 1,3%, отойдя от минимумов июля, причем ключевые индексы стран Европы и США поднялись на 1,2%- 2,1%. MSCI EM, отражающий динамику развивающихся рынков, также прервал коррекционный откат и вырос на 1%. Поводом для отскока выступил блок октябрьских данных по деловой активности в промышленном секторе по ведущим странам, указавший на ускорение ее роста и превысивший ожидания. Так, промышленный PMI в КНР составил 53,6 пунктов при консенсусе в 52,8 пунктов, окончательное значение PMI в промсекторе в еврозоне достигло 54,8 пунктов против предварительного значения на уровне 54,4 пунктов, а индекс ISM в промышленности США вырос до 59,3 пунктов, максимума с декабря 2018 года (консенсус Рейтерс составлял 55,8 пунктов).

Крепость промышленного сектора позволило инвесторам повысить спрос на акции промышленного сектора, сырьевых компаний и финансовых учреждений, отодвинув на второй планы опасения относительно обострения эпидемиологической ситуации в мире и ужесточение карантинных мер в странах Европы, а также повышение рисков применения аналогичных мер в ряде штатов США. Сегодня утром глобальные рынки сохраняют инерцию к восстановлению: ряд азиатских биржевых индексов прибавляет более 1%, умеренный рост демонстрируют фьючерсы на американские и европейские индексы. Мы полагаем, что в целом позитивный настрой на мировых рынках сохранится сегодня, но в течение дня он может несколько ослабнуть ввиду сохраняющейся интриги относительно исхода президентских выборов в США и расклада сил в Конгрессе страны, способных заставить инвесторов скорректировать свои ожидания по стимулам. Мы видим перспективу затягивания процесса подведения итогов выборов Президента США и отмечаем пока коррекционный характер роста глобальных рынков, а потому по-прежнему оцениваем их текущее состояние как уязвимое, опасаясь новой волны роста волатильности.

Индекс МосБиржи начал неделю уверенным подъемом, прибавив 1,7% и вернулся в зону 2700-2750 пунктов, сохраняющую свою значимость как поддержка. Способствовали отскоку и снятию накопленной перепроданности заметное улучшение настроений на мировых рынках и рост нефтяных котировок, обусловившие опережающую динамику акций сырьевых секторов. Учитывая неплохой внешний фон, рассчитываем, что во вторник индекс МосБиржи попытается развить восстановление и перейти в зону 2750-2800 пунктов, продолжив снимать перепроданность в ожидании стабилизации глобальной конъюнктуры. Мы текущее повышательное движение, как и на мировых рынках, пока квалифицируем как коррекционное.

Из корпоративных событий сегодня в центре внимания участников рынка Совет директоров НорНикеля, который обсудит размер дивидендных выплат по итогам 9 мес.

Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"