«Фридом Финанс»: Силы «быков» и «медведей» сравнялись

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 2 ноября американские индексы завершили на положительной территории. Индекс S&P 500 поднялся на 1,23%, до 3310 пунктов, Dow Jones вырос на 1,60%, NASDAQ прибавил 0,42%. Отскок был обусловлен по большей части техническими факторами, а также сильной макростатистикой по промпроизводству, благодаря которой сектор промышленности оказался в числе лидеров роста, прибавив 2,7%. Считаем примечательным, что в преддверии выборов акции «стоимости» опередили акции «роста», так как эта тенденция может продолжиться.

· Dunkin Brands (DNKN: +6,5%), владельца франшиз Dunkin’ Donuts и Baskin-Robbins, за $11,3 млрд, включая долг, поглощает частная компания Inspire Brands.

· Квартальные результаты Clorox (CLX: +4,8%) значительно превзошли ожидания, в том числе благодаря сильным продажам средств моющих средств и предметов гигиены.

· Norwegian Cruise Line (NCLH: -4,5%) объявила о продлении приостановки морских круизов до конца декабря.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику. В центре внимания находятся выборы в США. Около 100 млн американцев уже досрочно отдали свои голоса по почте. В день голосования ожидается рекордная явка, поэтому объявление его результатов может затянуться. Базовый сценарий предполагает победу Джо Байдена и демократов в Сенате, что вызовет так называемую голубую волну и будет означать повышение инфраструктурных расходов и налогов. Этот сценарий будет воспринят фондовым рынком позитивно, как, впрочем, и победа Трампа. Самый неблагоприятный расклад для рынка акций — выбор Байдена на пост президента при сохранении республиканцами большинства в Сенате. В этом случае принятие масштабной программы стимулирования экономики будет наиболее проблематично.

Тем временем в Штатах за сутки было госпитализировано около 48,5 тыс. ковидных больных. Это максимальное количество с 12 августа, хотя в апреле и в конце июля показатель был на 19% выше и поднимался до 60 тыс. Такой наплыв нуждающихся в госпитализации больных создает непосильную нагрузку на систему здравоохранения. В подобных условиях власти будут вынуждены принимать новые меры по сдерживанию распространения коронавируса. Это важно, так как после подведения итогов выборов внимание инвесторов вновь переключится на ситуацию с COVID-19.

· Азиатские фондовые индексы закрылись в плюсе. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,95%, китайский CSI300 – на 1,20%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 прибавляет 1,3%.

· Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,87%. Фьючерс на нефть Brent восстанавливается до $40. Золото колеблется у $1900.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3310-3365 пунктов в ожидании результатов выборов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 40 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит готовым к усилению волатильности после консолидации, наблюдавшейся в течение трех последних торговых сессий. В день выборов индекс широкого рынка оказался непосредственно у 100-дневной скользящей средней, то есть ниже 50-дневной, но выше 200-дневной средней. С технической точки зрения вероятность развития сценариев роста и падения приблизительно одинакова, поэтому нужно проявлять особую осмотрительность. Предупреждаем, что при просадке S&P500 ниже 3300 пунктов давление продавцов усилится. В этом случае индекс направится к 200-дневной скользящей средней, пролегающей вблизи 3130 пунктов. Целью для «быков» выступает 50-дневная скользящая, которая находится около психологически важного уровня 3400 пунктов.