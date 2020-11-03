«Фридом Финанс»: Целевой диапазон закрытия для индекса Мосбиржи составляет 2690-2780 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 1,4% в рамках динамики цен американских бирж и цен на нефть. В лидерах роста – акции АФК Система. Повод – публикация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США маркетплейсом Ozon проспекта к планируемому IPO на бирже NASDAQ.

Хуже рынка торгуются акции Русала. Сегодня совет директоров Норникеля примет рекомендации по дивидендам за 9 месяцев. Согласно дивидендной формуле и акционерному соглашению, Норникель перечисляет акционерам от 60% до 30% годовой EBITDA, в зависимости от уровня долга. Выплаты производятся минимум дважды в год – в виде промежуточных и финальных дивидендов. На данный момент рыночные ожидания соответствуют объему выплат вблизи нижней границы этого диапазона. С учетом преобладающих консервативных ожиданий, учитывая сохранение приверженности компаний акционерному соглашению, по итогам рассмотрения вопроса по дивидендам Норникелем, существует возможность позитивного сюрприза для бумаг ГМК и Русала.

Технические факторы – «перепроданность» и достижение рынком значимых уровней поддержки – продолжают обеспечивать рост котировок рынка, однако, ставки на подобные факторы создают потенциал повышения изменчивости качества оценок.

В данной связи, с учетом ожидаемого спада активности торгов в преддверие выходного дня в РФ и на фоне предстоящих в четверг выборов в США – итоги которых крайне важны для среднесрочных оценок активности восстановления – во вторник во второй половине дня возможным вновь представляется снижение рынка. Целевые диапазоны сегодняшнего закрытия для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2690-2780 пунктов, 79,10-81,80 рублей и 92,50-95,00 рублей за доллар США и евро соответственно.