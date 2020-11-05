ПСБ: Мировые фондовые рынки не растеряли импульс к росту в начале недели и продолжили коррекционное восстановление

Снижение градуса напряженности из-за распространения коронавируса на фоне неплохих индексов деловой активности в промышленности и приближения результатов выборов в США позволило ощутимо в начале сегодняшних торгов подрасти азиатским площадкам, а затем и основные европейские индексы прибавили более 2%. Перед открытием американского рынка внешний фон благоприятен, фьючерсы на основные индексы растут на 0,7-1,4%. Котировки нефти марки Brent вернулись к уровню в 40 долл./барр.

Текущее состояние мировых рынков остается уязвимым, но как правило после выборов динамика фондового рынка США определялась в большей степени состоянием экономики, чем фактором смены лидера. На рыночный сантимент существенное влияние способны оказать итоги заседания ФРС по ставке 5 ноября и статистика по рынку труда США в пятницу.

Что же касается российского рынка сегодня, то индекс Мосбиржи (+1,8%) рывком уже возвращается в середину диапазона 2750-2800 пунктов.

В лидерах торгов Роснефть (+4,3%), около 3% прибавляет ММК и Аэрофлот. В целом благодаря нефти хорошо выглядит нефтегазовый сектор: Татнефть (+2,5%), Газпром (+2,3%), Лукойл (+2,3%). К росту вернулся и финансовый сектор во главе со Сбербанком (ао: +2,0%; ап +2,1%). В аутсайдерах Магнит (-1,3%), Россети (-0,4%), а также Ростелеком (-0,3%).

По нашему мнению, при сохранении умеренно-позитивных настроений на глобальных рынках индекс МосБиржи может закрепиться выше отметки в 2750 пунктов.

Роман Антонов

Главный аналитик

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк