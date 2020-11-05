ИАЦ «Альпари»: Инвесторы отыграли вчерашние потери

Отечественный рынок ценных бумаг во вторник продолжил отскок и сделал это вполне результативно. Да, все это движения до сих пор выглядят чересчур эмоционально, но если людям нравится, то почему бы и нет. Индекс МосБиржи восстановился к 2790 пунктам и может закрепиться в пределах 2750-2800 пунктов на время. Среду как самый волатильный торговый день этой неделе российский рынок пропускает, так как в стране праздник, а в четверг инвесторам придется разом учесть в котировках все накопившиеся новости. Индекс РТС вырос до 1108 пунктов, лучшего и желать было невозможно, самое время для консолидации.

В хорошем плюсе сегодня акции «Роснефти», в которых второй день подряд видны выраженные покупки. На возвращение определенного интереса со стороны стратегических покупателей могут указывать растущие объемы по бумаге. А кроме того, приобретать от локального «дна» тут было явно интересно. О том, что в акции сформировался уверенно восходящий тренд, будем говорить при закреплении цены выше 375 руб.

Бумаги «Аэрофлота» сегодня тоже среди фаворитов спроса. Фундаментальный фон здесь все такой же вялый, как и ранее, взрывному оптимизму взяться неоткуда. Техническая картина демонстрирует формирование краткосрочного растущего канала, который очень осторожно целится на область 60 руб. Без возвращения пассажиропотока к более-менее здоровым отметкам ждать уверенного роста тут не стоит, но на определенную стабилизацию можно рассчитывать.

В минусе «Магнит», бумага продолжает торговаться в боковом диапазоне 4539-5027 руб. и пока не демонстрирует возможности выйти за любую из его границ.

Доллар США вечером во вторник торгуется около 79,27 руб., скорректировавшись после вчерашнего ралли. Рубль не укрепляется, он просто выравнивается, а фундаментально российская валюта так же слаба, как и раньше, с поправкой на эмоции или их отсутствие. Краткосрочно волатильность остается высокой и предполагает торги долларом в пределах 79-81 руб. Евро стоит 92,94 руб. и может торговаться в коридоре 92,50-94,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»