ИАЦ «Альпари»: Неопределенность для рынков хуже всего

После подведения итогов более чем в 40 штатах из 50 Джо Байден набирал 220 голосов коллегии выборщиков из необходимых для победы 270, Дональд Трамп - 213. Штаб Джо Байдена сообщил в среду, что его юристы готовы действовать, если президент Дональд Трамп реализует свою угрозу и обратится в суд в попытке остановить подсчет голосов. Мы много раз отмечали, что неопределенность для рынков хуже всего. Она может спровоцировать падение американских акций, а следом и акций на других фондовых площадках. Хотя, конечно, более серьезен риск мирового локдауна и падения цен на энергоносители.

Сегодня торги в Москве не проводятся, расписки на акции российских компаний на мировых биржах уверенно дорожают, прибавляя в среднем от 1% до 3%. Рубль растет на 0,40% к доллару и на 0.27% к евро на Forex. Вероятно, что торги на Мосбирже завтра откроются в зеленой зоне, однако информационный фон политических баталий в США может завра существенно снизить градус оптимизма у инвесторов в российские активы. Победа Трампа выглядит более вероятной, а значит можно ориентироваться на 70-72 руб. за доллар на конец года.

Господин Новак заявил, что объемы потребления газа в мире, несмотря на намерение стран бороться за экологию, будут только расти. А также заявил, что к 2035 году Россия может выйти на производство 1 трлн кубометров газа в год. Одновременно вырастет и экспорт сжиженного природного газа более чем в четыре раза, с 29 млн до 120-140 млн тонн в год, также сохранится высоким трубопроводный экспорт. Озвученные цифры мне кажутся абсолютно справедливыми, относительно нефтяного сектора, объемов потребления нефти в мире – есть вопросы. Однако, общее мнение экспертов, что спрос на газ будет только расти. Электричество производится из природного газа, да и зимние холода никто не отменял. Для России ключевым моментом является вопрос – сохранит ли Газпром экспортную монополию на трубопроводный газ. Если да, то это будет его очень серьезным конкурентным преимуществом. Экспортную монополию Газпрома пытаются разрушать Роснефть и «Новатэк». Газпром вероятно лучшая инвестиция на нашем рынке. Сейчас одна акция газового холдинга в Лондоне стоит $2,06, до кризиса Lehman Brothers 2008 - $10-13.

Польский злотый покажет лучшую динамику среди валют Центральной Европы в наступающем году, при этом валюты региона получат поддержку после прохождения второй волны пандемии коронавируса, показал опрос Рейтер. Октябрь был трудным месяцем для центральноевропейских валют, так как резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в регионе вызвал опасения в отношении последствий второй волны. Однако многие эксперты полагают, что через 12 месяцев ситуация улучшится. И, вероятно, они правы.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»