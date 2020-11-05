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ПСБ: Рассчитываем на развитие укрепления рубля Евгений Локтюхов начальник отдела экономического и отраслевого анализа Со вторника рубль начал укрепляться, откатываясь от сентябрьских пиков, зоны 80-82 руб./долл. при поддержке заметно улучшившейся конъюнктуры рынка нефти и повышения спроса на активы развивающихся стран.

Возврат котировок Brent выше отметки в 40 долл./барр., заметное укрепление валют развивающихся стран накануне и сохранение позитивных настроений на мировых рынках в ожидании завершения подсчета голосов в США позволяют рассчитывать сегодня на развитие укрепления рубля, способного в паре с долларом вернуться к уровням конца октября, зону 76-78 руб.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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