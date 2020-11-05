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ПСБ: Рассчитываем, что сегодня индекс МосБиржи попытается вернуться в зону 2800-2850 пунктов

Евгений Локтюхов начальник отдела экономического и отраслевого анализа

Индекс МосБиржи во вторник показал уверенное восстановление, сумев опереться на технически значимый уровень поддержки в 2700 пунктов. Учитывая хорошее повышательное движение на мировых рынках и рынке нефти в среду и складывающийся неплохим внешний фон, рассчитываем, что сегодня индекс МосБиржи попытается вернуться в зону 2800-2850 пунктов. Ждем, что спрос на ключевые «фишки» нефтегазового и финансового секторов сегодня в течение дня сохранится.Индекс МосБиржи во вторник показал уверенное восстановление, сумев опереться на технически значимый уровень поддержки в 2700 пунктов. Учитывая хорошее повышательное движение на мировых рынках и рынке нефти в среду и складывающийся неплохим внешний фон, рассчитываем, что сегодня индекс МосБиржи попытается вернуться в зону 2800-2850 пунктов. Ждем, что спрос на ключевые «фишки» нефтегазового и финансового секторов сегодня в течение дня сохранится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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