ПСБ: Нефть Brent возвращается в фундаментально оправданный диапазон

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent корректируются после вчерашнего отскока выше 41 долл./барр. на всеобщем позитиве перед выборами президента в США. Статистика от Минэнерго стала дополнительной поддержкой, показав резкое сокращение запасов сырой нефти на 8 млн барр. (разовый фактор, следствие урагана в Мекс.заливе), а бензинов и дистиллятов - на 1,5 и 1,6 млн барр. соответственно. Исход выборов президента США все ещё не известен, продолжается подсчёт голосов, но по предварительным данным Д. Байден идет с опережением. При этом складывается ситуация, что вне зависимости от того, кто победит, власть будет расколотой, так как в Сенате пока республиканцы и демократы получают одинаковое количество мест. В Палате представителей лидируют демократы. С учетом планов Трамра судиться и требовать пересчета голосов следующие несколько недель могут быть достаточно волатильными, что обусловит давление в т.ч. на нефтяные котировки. На сегодня-завтра мы ожидаем возврата нефти в фундаментально обоснованный уровень 38-40 долл./барр.

Управляющий эксперт

Отдел экономического и отраслевого анализа

Центр аналитики и экспертизы

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"