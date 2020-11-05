Комментарии

ПСБ: Нефть Brent возвращается в фундаментально оправданный диапазон

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent корректируются после вчерашнего отскока выше 41 долл./барр. на всеобщем позитиве перед выборами президента в США. Статистика от Минэнерго стала дополнительной поддержкой, показав резкое сокращение запасов сырой нефти на 8 млн барр. (разовый фактор, следствие урагана в Мекс.заливе), а бензинов и дистиллятов - на 1,5 и 1,6 млн барр. соответственно. Исход выборов президента США все ещё не известен, продолжается подсчёт голосов, но по предварительным данным Д. Байден идет с опережением. При этом складывается ситуация, что вне зависимости от того, кто победит, власть будет расколотой, так как в Сенате пока республиканцы и демократы получают одинаковое количество мест. В Палате представителей лидируют демократы. С учетом планов Трамра судиться и требовать пересчета голосов следующие несколько недель могут быть достаточно волатильными, что обусловит давление в т.ч. на нефтяные котировки. На сегодня-завтра мы ожидаем возврата нефти в фундаментально обоснованный уровень 38-40 долл./барр. 

Управляющий эксперт
Отдел экономического и отраслевого анализа
Центр аналитики и экспертизы
Дирекция стратегии и проектов развития
ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Жителям Улан-Удэ рекомендовано воздержаться от поездок в районы республики
В Приангарье занятость коечного фонда ковидными больными составляет 84,7%
Школы Иркутской области перейдут на дистанционное обучение после каникул
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги