«Фридом Финанс»: Драйвером роста развивающихся рынков послужило повышение индекса Nasdaq

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 2,2% на фоне активного повышения вчера американских фондовых индексов и нового быстрого восстановления цен на нефть на уровнях выше $40 после завершения очередного периода экспирации фьючерсных контрактов. Отдельные комментаторы связывают вчерашний рост американского рынка акций со снижением риска лоббируемого демократами ужесточения налоговой политики и регулирования бизнеса на фоне оформившегося сокращения мест представителей этой партии по итогам выборов в Конгресс и неудачной, по крайней мере, на данный момент попытки так называемой «голубой волны» добиться формирования демократического большинства в Сенате. Возможно также, что драйвером роста цен на развивающихся рынках послужило сегодня активное повышение индекса Nasdaq, бумаги, входящие в расчет которого, были лидерами роста по итогам вчерашних торгов в США.

Повышение шансов на победу Джо Байдена в выборах 2020 года означает для экономики рост шансов сохранения рынком низких исторических уровней требуемой доходности вложений в ущерб активности инвестиций в широкой экономике. При этом, рост рынка в ответ на последние публикации ведущими мировыми СМИ промежуточных итогов выборов в США – вне зависимости от причин этого роста – выглядит избыточно активным, по крайней мере с точки зрения периода ближайших дней. Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа обратился в суд штата Мичиган с требованием остановить подсчет бюллетеней, поданных на президентских выборах. Причина является прецедентом для американской истории – подозрения во вбросе бюллетеней оппонентом в том числе, после закрытия участков. Аналогичные исковые заявления – судя по информации из твиттера Дональда Трампа – готовятся и в отношении организации подсчета бюллетеней в ряде других штатов. На этом фоне информация ведущих мировых СМИ о промежуточных итогах выборов 2020 практически не обновляется уже в течении более чем суток.

В лидерах роста – вместе с Nasdaq – сегодня бумаги Яндекса, ИСКЧ и АФК Системы. Стоит также отметить активный привилегированных акций Ленэнерго, поскольку «сетевики» с их фиксированными госрегулированием тарифами являются традиционными бенефициарами периодов подавленной инфляции. Ленэнерго в январе-сентябре увеличило чистую прибыль по РСБУ на 18,7%. Улучшение показателя впрочем связано, в очень значительной мере с эффектом низкой базы 3 квартала 2019 г. Данные прибыли и сформированные на их основе оценки дивидендной доходности данных бумаг – несмотря на их возможное небольшое повышение, в итоге, как представляется, не формируют значимого устойчивого позитивного потенциала переоценки рынком справедливой стоимости этих бумаг. Более того, инвесторы в оценках уже ориентируются на ожидаемую динамику показателей компании в следующем году, поэтому позитивная реакция акций Ленэнерго на данные отчетности по российским стандартам выглядит вариантом реализации рынком «защитной» стратегии, но не проявлением устойчивого роста спроса.

Хуже рынка выглядят акции Русала. Решение Совета директоров Норникеля рекомендовать акционерам на ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 623,35 рубля на одну акцию подтверждает рыночные ожидания выплаты компанией по итогам года дивидендов на сумму, соответствующей высокой, порядка 10% годовых оценке годовой доходности. Это обстоятельство – учитывая доминировавший высокий уровень неопределенности в отношении финансовой статистики ГМК и Русала – представляется способным в итоге повысить рыночные среднесрочные оценки справедливой стоимости компаний.

По итогам четверга преобладают шансы роста рынка. При этом, впрочем, целевые, определенные статистикой краткосрочной волатильности и трендов, диапазоны закрытия торгового дня для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2735-2835 пунктов, 78,30-80,00 рублей и 91,35-94,00 рублей за доллар США и евро соответственно. В данной связи и на фоне усилившейся неопределенности в отношении итогов выборов президента США потенциал повышения рынка во второй половине дня выглядит в значительной мере ограниченным.