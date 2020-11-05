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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 5 ноября в коридоре 1100-1120 пунктов

В среду, 4 ноября, основные западные фондовые рынки закрылись заметным ростом на фоне весьма вероятной победы Джо Байдена на выборах президента США. Российский рынок был закрыт в связи с государственным праздником. А в предыдущий торговый день, вторник, он закрылся ростом. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,79%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 3,63%. Среди лидеров роста – «Роснефть» (+4,12%) и «Аэрофлот» (+2,69%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом накануне на 1,34%.

Утром четверга, 5 ноября, фондовые площадки стран АТР дружно росли на 0,8-2,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 467 п., на 0,9% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Вчерашний рост рынков на Западе и утренний рост азиатских площадок задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2760-2815 пунктов, по индексу РТС — 1100-1120 пунктов.

Вслед за акциями во вторник заметно укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 79,3450 руб. (-120,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 92,8900 руб. (-88,5 коп.). Утром четверга нефть торгуется выше вечера вторника, когда закрылись торги рублем. Это может оказать поддержку российской валюте в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 78,5-80,0 руб., для европейской валюты — 91,9-93,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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