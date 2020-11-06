ИАЦ «Альпари»: На российском рынке ралли

В четверг на российском фондовом рынке ралли. Несмотря на уверенный плюс, рынок очень, очень нервный, а волатильность зашкаливает. Не сказать, что потенциальная победа Джо Байдена, настроенного в отношении РФ достаточно остро, внезапно стала всем симпатична. Но инвесторы откликаются, скорее, на позитивный внешний фон и покупают.

Индекс МосБиржи сегодня вырос к 2861 пунктам и может нацелиться на тест 2885 пунктов до конца недели, раз настроения пока уверенные. Индекс РТС взлетел сегодня на курсовой качке к 1168 пунктам. Здесь невооруженным глазом видна перекупленность, поэтому в ближайшее время валютный индекс может стабилизироваться в коридоре 1135-1165 пунктов.

В «зеленой» зоне сегодня весь спектр «голубых фишек». В фаворитах спроса бумаги «Яндекса», растущие более чем на 4%, и расписки TCS. Никаких элементов сделки или сопричастности тут нет: скорее, в плюс работает тот факт, что компании частные, заняты в онлайн-секторе и имеют потенциал роста как вместе, так и по отдельности.

Под давлением торгуются акции «Северстали» и «НЛМК», а также «Русала» на фоне происходящего в секторе металлов.

Доллар… Его падение привлекло ровно столько же внимания, сколько и рост ранее. Не стоит относиться к биржевой эмоциональной качке серьезно: нужно сначала увидеть, чем же закончатся выборы презента США и понять, какой будет его политика в отношении нефтяного рынка и России, помимо прочего. Тогда и будет понятно, не оказался ли рубль в ловушке. Пока доллар снижается и стоит 77,16 руб., может спуститься к 77,00 руб. Нижняя граница проторгованного сейчас коридора находится около 76,50 руб., и крепче рубль пока не будет. Евро стоит к вечеру четверга 91,10 руб., тоже снижается, но в данном случае волатильность ниже, а торговые рамки понятнее и прозрачнее — в пределах 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»