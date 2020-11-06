Комментарии

ПСБ: Глобальные фондовые рынки ждёт охлаждение после бурного роста

Сегодня, учитывая некоторое ослабление позитивных импульсов на мировых рынках и рынке нефти, индекс МосБиржи способен уйти под отметку в 2850 пунктов и расположиться в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов

Сегодня видим риски возврата рубля в чуть более высокий диапазон, зону 78-80 руб. за доллар

В четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,92% годовых (-31 б.п.). Инвесторы активизировали покупку облигаций ЕМ на ожиданиях новых стимулов в США

Татнефть (ПОКУПАТЬ) может выплатить дивиденды за третий квартал - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем позитивным тот факт, что в текущих сложных рыночных условиях Татнефть сохранит намерение придерживаться своей дивидендной политике с направлением на дивиденды всей суммы FCF (но не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, что больше). С учетом выплаты дивидендов за 1П. в 9,94 руб./акцию, дивиденды за 3 кв. могут составить чуть больше - 12,5 руб./акцию. Касательно программы buyback - это один из способов наращивания капитализации, но пока здесь конкретики нет. Сама Татнефть ждет роста капитализации к докризисным уровням в течение 3-4 лет, при этом закладывает консервативные ожидания по ценам на нефть в 40-50 долл./барр.

 


1B547512 1B597886
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Жители Приангарья обратились к Путину с просьбой открыть военный госпиталь для больных COVID-19
Мэр Ангарска Сергей Петров заразился коронавирусом
Братск обогнал Иркутск по числу заболевших коронавирусом за сутки
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги