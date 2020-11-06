ПСБ: Глобальные фондовые рынки ждёт охлаждение после бурного роста

Сегодня, учитывая некоторое ослабление позитивных импульсов на мировых рынках и рынке нефти, индекс МосБиржи способен уйти под отметку в 2850 пунктов и расположиться в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов

Сегодня видим риски возврата рубля в чуть более высокий диапазон, зону 78-80 руб. за доллар

В четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,92% годовых (-31 б.п.). Инвесторы активизировали покупку облигаций ЕМ на ожиданиях новых стимулов в США

Татнефть (ПОКУПАТЬ) может выплатить дивиденды за третий квартал - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем позитивным тот факт, что в текущих сложных рыночных условиях Татнефть сохранит намерение придерживаться своей дивидендной политике с направлением на дивиденды всей суммы FCF (но не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, что больше). С учетом выплаты дивидендов за 1П. в 9,94 руб./акцию, дивиденды за 3 кв. могут составить чуть больше - 12,5 руб./акцию. Касательно программы buyback - это один из способов наращивания капитализации, но пока здесь конкретики нет. Сама Татнефть ждет роста капитализации к докризисным уровням в течение 3-4 лет, при этом закладывает консервативные ожидания по ценам на нефть в 40-50 долл./барр.