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ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 6 ноября в коридоре 1160-1180 пунктов

В четверг, 5 ноября, эйфория на западных фондовых площадках продолжилась. Вслед за общемировой тенденцией значительно вырос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 2,69%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 5,65%. Среди лидеров роста – «Яндекс» (+5,75%) и TCS (+4,98%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,95%.

Утром пятницы биржи стран АТР торговались разнонаправленно, Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 482 п., на 0,65% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность на азиатских площадках может прервать ралли на российском рынке акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2835-2890 пунктов, по индексу РТС — 1160-1180 пунктов.

Накануне вслед за акциями заметно укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 77,0000 руб. (-234,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 91,0600 руб. (-183 коп.). ФРС США ожидаемо оставила ставку неизменной и сохранила объем выкупа ценных бумаг с рынка. Утром пятницы цена нефти снижалась, это может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,2-77,8 руб., для европейской валюты — 90,1-92,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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