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ПСБ: Рынок нефти остается под давлением

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Январский фьючерс на Brent продолжает оставаться под давлением, как ожидалось. Исход президентских выборов все еще не ясен и может затянуться в случае судебных разбирательств и пересчета голосов.

На первый план вновь выходит ситуация с коронавирусом в мире и перспективы спроса на энергоносители. Выборы президента в США в моменте не решат проблему локдаунов. На фоне сохранения разбалансированности рынка нефти (падение спроса, рост предложения) мы ожидаем, что  цены будут оставаться под давлением. Ориентир по Brent на ближайшие дни - 38-40 долл./барр.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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