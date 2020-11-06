«Фридом Финанс»: Недельные потери отыграны

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Ралли продолжилось. Положительная динамика была обусловлена повышательной динамикой котировок нефти и акций на внешних площадках. В лидеры роста вырвались акции так и не объединившихся Yandex N.V. (+4,75) и TCS (+4,89). Среди аутсайдеров оказался фонд FXTB ETF (-2,73%). Пара USD/RUB опустилась ниже 77.

На фондовых рынках продолжается ралли. Поствыборное ралли нередкое явление на рынках, которое в среднем длится три-четыре месяца. В нынешнем случае есть шанс, что оно перерастет в новогоднее. Однако подведение итогов голосования затягивается, что способно стать причиной охлаждения рынка. Кроме того, состояние экономики США пока не внушает большого оптимизма. Меры стимулирования позитивно скажутся на динамике акций, но по мере публикации слабой статистики по рынку труда и финансовым данным оптимизм будет сходить на нет.

Зафиксировано падение в потребительском секторе. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился к июньским отметкам 46,9 пункта ввиду новой волны заболеваемости COVID-19. Часть предприятий в сфере услуг работает с серьезными ограничениями, а это препятствует восстановлению экономики. Несмотря на отсутствие жесткого карантина, сфера услуг, вероятно, останется под сильным давлением вплоть до первого квартала будущего года. Меры поддержки малого и среднего бизнеса способствовали восстановлению 0,5 млн рабочих мест из потерянных 2 млн.

Ожидаем продолжение роста. В начале сессии будут отыгрываться новости об итогах выборов в США и с заседания ФРС. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2850-2900 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,7-77,5.