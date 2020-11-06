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ПСБ: Рубль может вернуться в диапазон 78-80

 Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа:

Вчера рубль продолжил уверенно укрепляться, отыгрывая повышение спроса на активы развивающихся стран в середине недели и крепость нефтяных котировок. В результате российская валюта откатилась в середину зону 76-78 рублей в паре с долларом, и к отметке 91 рубль – в паре в евро.

Сильное укрепление последних дней в условиях сохранения интриги относительно подведения итогов выборов в США и некоторое ухудшение настроений на глобальных рынках в пятницу, с попытками снижения котировок Brent «под» отметку 40 долл./барр., дают нам основания ожидать возвратного движения в рубле, с попытками перехода пары рубль/доллар в чуть более высокий диапазон, зону 78-80 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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