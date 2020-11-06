Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 ноября: 4 834,9600 руб/1 г золота и 60,4700/1 г серебра ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 834,9600 руб.

1 грамм серебра - 60,4700 руб.

1 грамм платины - 2 239,8999 руб.

1 грамм палладия - 5 902,4502 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,6001 р. (1,06%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2000 р. (1,95%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,9501 р. (0,13%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 112,7000 р. (1,95%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



