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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 ноября: 4 834,9600 руб/1 г золота и 60,4700/1 г серебра

ЦБ РФ с 6 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 834,9600 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,4700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 239,8999 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 902,4502 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,6001 р. (1,06%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2000 р. (1,95%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,9501 р. (0,13%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 112,7000 р. (1,95%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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