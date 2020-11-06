Комментарии

ПСБ: Восстановление продолжается, но риск стагнации вырос. Согласно первым данным по октябрю восстановление экономики России продолжилось: быстро восстанавливается потребление электроэнергии и перевозка грузов, продолжают улучшаться финансовые потоки отраслей экономики. Появились сигналы о возможной стагнации в производственном и потребительском сегментах. В сфере услуг начинается новая волна спада.



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/ Сибирское Информационное Агентство /

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