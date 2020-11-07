ИАЦ «Альпари»: «Быки» успокоились, «медведи» не спят

К пятнице энтузиазм покупателей на российском фондовом рынке пошел на спад: пока никто не спешит фиксировать прибыль, полученную за последние несколько торговых дней, но и покупать тоже мало кто продолжает. Шансы на победу Джо Байдена, кандидата в президенты США от демократов, растут, демократы нервничают, инвесторы настороженно наблюдают за риском.

Индекс МосБиржи консолидируется около 2891 пунктов и может закрепиться в пределах 2870-2900 пунктов, но шансов рвануть на 3000 пунктов прямо сейчас и нет. За неделю рублевый индикатор вырос на 7%. Индекс РТС поднялся до 1173 пунктов, за последние торговые дни валютный индикатор укрепился на 9,8%.

В лидерах спроса в пятницу оказались акции «ФосАгро» со взрывным ростом на фоне тотальной недооцененности. Бумага сегодня обновила годовые пики на уровне 2951 руб. и может закрепиться в пределах 2930-2955 руб., но даже при краткосрочной коррекции потенциал дальнейшего прироста довольно значительный.

В хорошем плюсе акции «Полюс Золота» и «Полиметалла» на волне взлета цен на золото. В бумагах «Россетей» продолжает разыгрываться прежняя история с планомерным подъемом.

Доллар США стабилизировался, неделя у него явно задалась и оказалась очень и очень волатильной. Доллар обновил пики за много месяцев на уровне 80,95 руб., но далее скорректировался до 77,63 руб. Эмоциональность внутри валютной секции остается очень высокой, качка тут не завершена и может продолжиться, пока рынок высоко оценивает риски. Краткосрочно, «американец» способен торговаться в рамках 77,50-78,50 руб. Евро нормально себя чувствует около 92,19 руб., здесь полностью себя оправдывает среднесрочный диапазон 91-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»