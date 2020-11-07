«Фридом Финанс»: Следующая неделя обещает быть позитивной для рубля

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

На основных фондовых площадках сегодня воцарились выжидательные настроения. Ключевые индексы перестали расти и пребывают в боковом тренде. Америка после открытия основной сессии слабо корректируется вниз, в Европе и Азии сегодня нет единого направления. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets тем не менее вышел на новые годовые максимумы, прибавив более 1%.

Негативным противовесом для российского рынка сегодня служит нефть. Баррель марки Brent в пятницу торгуется в диапазоне $39,6-40,8, вызывая опасения по поводу возможного повторного разворота вниз. Мы не считаем, что сырье сумеет закрепиться ниже $40 по итогам недели, а на следующей неделе ожидаем подъем в диапазон $41-42.

РТС, отражающий стоимость российского рынка в долларах, сегодня падает в пределах 0,5%. После достижения планки 1170 пунктов накануне рынок отступил буквально на несколько шагов вниз и под вечер предпринимает попытки вернуться к недельным масимумам. Не исключено, что это получится – если в США торговая сессия после слабого открытия перейдет на нейтральный режим по примеру бирж Евросоюза.

Индекс Мосбиржи в плюсе благодаря ослаблению рубля. Торги под вечер идут вблизи уровня 2880, что выводит рынок на новые локальные максимумы с 7 октября. До конца дня может быть попытка взять 2890. В начале следующей недели в этом случае можем стартовать выше 2900.

В числе акций-лидеров сегодня Полиметалл (+4,6%) и Полюс (+2,8%). Бумаги золотодобывающих компаний на подъеме по причине улучшения динамики в ценах на драгметаллы. Золото по итогам недели поднялось до $1960 и продолжает попытки закрепиться еще выше. Металл находится сейчас на 6-недельных максимумах, но это довольно равновесные отметки, и дальнейшего столь же быстрого роста мы пока не ожидаем. На следующей неделе золото вряд ли поднимется выше $1980. Следовательно бумаги Полиматалла будут ориентироваться на отметку 1940 рублей, что не сильно выше текущей 1925 за штуку. У Полюса краткосрочный предел роста – 17900 рублей.

В числе падающих бумаг сегодня в основном энергетики: ТГК-1 (-1,3%), ИнтерРАО (-0,9%), Мосэнерго (-0,8%). Игроки частично выходят из бумаг, которые служили защитой на период повышенной волатильности рынка. Это может говорить о росте интереса к более рискованным вложениям, который реализуется уже после выходных на следующей неделе. Ожидаем, что фокус инвесторов сместится к финансовым, нефтяным бумагам, а также сегменту IT.

Доллар и евро растут против рубля на уровне +1%. Валюта США к вечеру нашла новое равновесие выше отметки 77,5, евро вернулся на свое вчерашние пики вблизи 92,2 за единицу. До конца этого дня и всей торговой недели мы не ожидаем существенного смещения от достигнутых значений. Следующая неделя обещает быть позитивной для рубля. Оглашение итогов выборов в США – если оно не преподнесет сюрпризов – усилит позитивный настрой игроков и позволит российской валюте двинуться к более справедливым среднесрочным значениям на отметках 76 до доллару и 90,5 по евро.