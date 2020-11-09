«Фридом Финанс»: В фокусе – Алроса, Polymetal и MDMG

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Большинство ликвидных бумаг закрылось на положительной территории. Лидерами роста на фоне прогноза инвестбанка стали акции Фосагро (PHOR 2 967, +4,84). В список аутсайдеров вошли бумаги Мечела (MTLR 55,78, -1,67%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 77-78.

Polymetal (+3,99) проведет день инвестора. Ранее компания сообщала, что ее выручка в третьем квартале увеличилась до $884 млн при сокращении чистого долга до $1,6 млрд. Производственный план на уровне 1500 унций до конца года компания подтвердила.

Алроса (+2,46) опубликует результаты продаж. В сентябре объемы реализации резко возросли. Производство алмазов повысилось на 62% кв/кв. Выручка составила $589 млн. Позднее Алроса опубликует финансовый отчет. Главным риском остается фактор пандемии, так как заболеваемость COVID-19 растет во многих странах.

В листинге Московской биржи (-0,07) пополнение. В России начнет торговаться сеть медицинских центров Мать и дитя. Ажиотажа не ожидается, но медицинский сектор, безусловно, востребован. Драйверами роста служат программа поддержки семей, льготная ипотека и заболеваемость COVID-19.

ВТБ (-0,16%), спек. покупка ао, цель: 0,036 руб. Техническая фигура «перевернутое блюдце» дает повод для роста в район 0,036 руб. Кроме того, банковский сектор в ближайшее время, на наш взгляд, будет лидировать.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Выборы в США остаются главной международной новостью. Обращает на себя внимание коррекция цены на нефть, поэтому неделя может начаться в небольшом минусе. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2850-2900 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 77,00-77,70 пункта.