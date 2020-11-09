ПСБ: Преобладание покупок сохраняется

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В рамках предстоящей недели мировые рынки могут продолжить позитивную динамику, однако ближе к ее окончанию возрастают риски активизации коррекционных настроений.

В начале недели мировые рынки продолжат отыгрывать результаты выборов в США. Инвесторы ожидают, что сохранение контроля над Сенатом США со стороны республиканцев будет сдерживать реализацию ряда инициатив демократов, в частности, по повышению налогов. Это способствует ослаблению нервозности на мировых рынках, отодвинув на второй план фактор обострения ситуации с распространением Covid-19, что ведет к активизации покупок по широкому спектру рисковых активов. При этом инвесторы продолжат внимательно следить за подведением итогов выборов в США и попытками оспаривания их результатов проигравшей стороной, что может затянуть процесс утверждения нового президента.

В ходе недели на первый план вновь может выйти ситуация с распространением коронавируса. Высокие темпы роста числа случаев инфицирования в Европе и США будут способствовать активизации ожиданий введения более жестких ограничений, что способно оказать существенное негативное влияние на динамику мировой экономики. В этой связи ближе к концу недели на мировые рынки могут вернуться коррекционные настроения, что будет способствовать их откату от локальных максимумов. Также поддержку коррекции может оказать желание части игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям, что окажет дополнительное давление на широкий спектр рисковых активов.

При этом в рамка предстоящей недели ожидается умеренный объем макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Так, мы выделяем данные по инфляции в Китае, индексу экономических настроений в Германии, индексу потребительских цен и заявкам на пособие по безработице в США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии основные индексы прибавляют в пределах 2,5%. Фьючерсы на основные американские индексы растут на 1,4-1,7%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 2,4%, вновь поднявшись выше 40 долларов за баррель. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на выступления глав ЕЦБ и Банка Англии.

Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу МосБиржи продолжить подъем и выйти выше 2900 пунктов. При этом в ходе торгов преобладание позитивных настроений может сохраниться. Однако ближе к концу дня нельзя исключать некоторого коррекционного снижения, причиной которого может стать желание части игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям после роста последних сессий.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале дня рубль укрепится по отношению к основным мировым валютам. Позитивная динамика цен на нефть и подъем валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле, что приведет к отступлению доллара в район 77-77,2 рубля. При этом в ходе торгов американская валюта может продолжить негативную динамику и уйдет ниже 77 рублей. Отметим, что в рамках предстоящей недели ожидаем удержание долларом позиций в диапазоне 75-80 рублей с рисками возвращения в его верхнюю половину ближе к ее окончанию.