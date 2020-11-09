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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 9 ноября в коридоре 1170-1190 пунктов

В пятницу, 6 ноября, западноевропейские площадки закрылись разнонаправленно, а американские умеренно снизились. Несмотря на общий негатив, российские индексы выросли. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,20%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос скромнее, на 0,64%. Среди лидеров роста – «Фосагро» (+4,95%) и «Полиметалл» (+4,16%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,24%. Окончание подсчета голосов на выборах президента США и победа Джо Байдена принесла рынкам оптимизм.

Сегодня утром биржи стран АТР дружно росли на 1,6-2,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 556 п., на 1,6% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, вернувшись к уровням начала сентября и приблизившись к своему историческому максимуму. Утренний уверенный рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2870-2925 пунктов, по индексу РТС — 1170-1190 пунктов. Сегодня «Алроса» опубликует результаты продаж за октябрь, а «Фосагро» – финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

В отличие от акций рубль в пятницу снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 77,4100 руб. (+41 коп.). Европейская валюта выросла до 92,0125 руб. (+95,25 коп.). Более быстрый рост евро связан с ростом валютной пары EURUSD на мировом рынке выше 1,1880, к значениям середины сентября.

Сегодня утром торги нефтью начались гэпом вверх, это окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,6-78,2 руб., для европейской валюты — 91,1-92,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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