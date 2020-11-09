Комментарии

ПСБ: Ожидания притока дешевой ликвидности на глобальный рынок поддерживают спрос на облигации ЕМ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

По итогам торгов в пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,90% годовых (-3 б.п. за день и -26 б.п. за неделю). Доходность 3-летних ОФЗ снизилась до 4,80% годовых (-1 б.п. за день и -12 б.п. за неделю). Российские еврооблигации за прошлую неделю также подорожали. Доходность Russia`29 снизилась до 2,29% (-15 б.п. за неделю).

Покупки российских облигаций активизировались вместе с большинством суверенных облигаций развивающихся стран. Инвесторы ожидают сохранения низких ставок, притока ликвидности на рынок и ослабления доллара после победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена.

На позитивном внешнем фоне инвесторы проигнорировали статистику по ускорению инфляции в РФ в октябре до 3,99% г/г (3,7% в сентябре и 3,6% в октябре), что снижает шансы на снижение ключевой ставки ЦБР в декабре. Данные по росту заболеваемости Covid-19 в мире и в России также пока отошли на второй план.

Из важных локальных событий отметим увеличение лимита ЦБР по операциям месячного РЕПО до 1,5 трлн руб. (на предыдущем аукционе банки привлекли 0,6 трлн руб.). Увеличение лимита поддержит спрос на флоатеры.

При сохранении аппетита к риску на глобальных рынках на текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к нижней границе диапазона 5,80 – 6,00% годовых.  

ПАО «Промсвязьбанк»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Школы девяти муниципалитетов Иркутской области продолжили работать в очном режиме
Усть-Илимск стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье
252 человека заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги