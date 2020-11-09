ПСБ: Ожидания притока дешевой ликвидности на глобальный рынок поддерживают спрос на облигации ЕМ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

По итогам торгов в пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,90% годовых (-3 б.п. за день и -26 б.п. за неделю). Доходность 3-летних ОФЗ снизилась до 4,80% годовых (-1 б.п. за день и -12 б.п. за неделю). Российские еврооблигации за прошлую неделю также подорожали. Доходность Russia`29 снизилась до 2,29% (-15 б.п. за неделю).

Покупки российских облигаций активизировались вместе с большинством суверенных облигаций развивающихся стран. Инвесторы ожидают сохранения низких ставок, притока ликвидности на рынок и ослабления доллара после победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена.

На позитивном внешнем фоне инвесторы проигнорировали статистику по ускорению инфляции в РФ в октябре до 3,99% г/г (3,7% в сентябре и 3,6% в октябре), что снижает шансы на снижение ключевой ставки ЦБР в декабре. Данные по росту заболеваемости Covid-19 в мире и в России также пока отошли на второй план.

Из важных локальных событий отметим увеличение лимита ЦБР по операциям месячного РЕПО до 1,5 трлн руб. (на предыдущем аукционе банки привлекли 0,6 трлн руб.). Увеличение лимита поддержит спрос на флоатеры.

При сохранении аппетита к риску на глобальных рынках на текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к нижней границе диапазона 5,80 – 6,00% годовых.