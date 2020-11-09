ПСБ: Мировые рынки могут продолжить позитивную динамику, однако ближе к ее окончанию возрастают риски активизации коррекционных настроений

Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу МосБиржи продолжить подъем и выйти выше 2900 пунктов

Позитивная динамика цен на нефть и подъем валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле, что приведет к отступлению доллара в район 77-77,2 рубля

При сохранении аппетита к риску на глобальных рынках на текущей неделе рост цен ОФЗ может продолжиться. Ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ ближе к нижней границе диапазона 5,80 – 6,00% годовых

Чистая прибыль Мосэнерго (-) по МСФО за 9 месяцев упала в 2,4 раза - до 5,3 млрд рублей - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение финансовых показателей произошло на фоне сокращения потребления электроэнергии из-за аномально теплой погоды в 1 квартале 2020 года, а также пандемии коронавируса. Компания в качестве дивидендов платит 50% от чистой прибыли по МСФО, и уменьшение чистой прибыли отрицательно влияет на дивидендные выплаты. Ожидаемая дивидендная доходность 5,5%. Слабые финансовые результаты компании ожидаемы и уже заложены в котировки.

Совет директоров Фосагро (-) рекомендовал выплатить промежуточный дивиденд в размере 123 руб. на акцию - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: На новостях о дивидендах акции компании обновили максимум с 2017 года. В случае, если собрание акционеров одобрят выплату дивидендов, общая сумма дивидендов в 2020 году составит 267 руб. за акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 9% к текущей цене. Также отмечаем, что сегодня Фосагро опубликует отчетность за 3 кв. 2020 года.

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