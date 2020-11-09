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Курсы валют ЦБ РФ на 9 ноября: 76,9515 руб/доллар США и 91,4953 руб/евро

ЦБ РФ с 10 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 76,9515 руб.
  • 1 евро - 91,4953 руб.
  • 10 китайских юаней - 117,1100 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2360 р. (0,31%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1439 р. (0,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5210 р. (0,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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