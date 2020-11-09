«Фридом Финанс»: S&P500 настроен на штурм новых максимумов

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 6 ноября американские фондовые площадки завершили с минимальными изменениями. Индекс S&P 500 снизился на 0,03%, до 3509 пунктов, Dow Jones потерял 0,24%, NASDAQ прибавил 0,04%. Инвесторы взяли паузу после ралли накануне. Отчет по рынку труда неожиданно оказался очень успешным, что усилило оптимизм участников торгов. Технологические компании продолжили опережать широкий рынок по темпам роста. Аутсайдером стал энергетический сектор, который потерял 2,1% из-за опасений по поводу того, что политика избранного президента Байдена будет неблагоприятна для нефтегазовых компаний.

· Квартальные результаты оператора связи T-Mobile (TMUS: +5,4%) превзошли ожидания по всем показателям, менеджмент улучшил прогнозы.

· Отчет финтех-компании Square (SQ: +13%) оказался лучше консенсуса, популярность приложения Cash App продолжила увеличиваться.

· Electronic Arts (EA: -7,1%) продемонстрировала смешанные результаты, а также объявила о начале дивидендных выплат и программе обратного выкупа акций.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В центре внимания признание Джозефа Байдена новым президентом США мировыми лидерами и инвестсообществом. Дональд Трамп продолжает настаивать на пересчете голосов, но инвесторы склонны игнорировать риск возможных длительных судебных разбирательств, так как убедительные доказательства каких-либо существенных нарушений в процедуре выборов отсутствуют. Тем не менее выборный процесс еще не закончен. 5 января состоится второй тур голосования в Джорджии, в результате которого должно быть определено, какой из партий достанется большинство в Сенате. Таким образом, неопределенность все еще сохраняется.

Победа Байдена при разделенном почти поровну Сенате воспринимается как долгосрочный позитивный фактор для акций, так как налоги, скорее всего, будут оставаться низкими из-за жесткой позиции республиканцев по этому вопросу. При этом ставки по гособлигациям также не будут повышаться из-за слабых фискальных стимулов. Это способствует высоким оценкам рынка по мультипликатору P/E. Кроме того, аппетит инвесторов к риску остается сильным из-за уверенности в том, что Байден будет проводить более сбалансированную внешнюю политику, чем Трамп.

Тема коронавируса временно отошла на второй план. Однако считаем, что не стоит упускать из вида статистику заболеваемости в США, обновляющей максимумы.

· Азиатские фондовые площадки закрылись в уверенном плюсе. Японский Nikkei вырос на 2,12%, китайский CSI300 прибавил 1,96%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,18%. Европейские биржа также в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 1,7%.

· Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,81%. Фьючерс на нефть Brent поднялся до $40,3. Золото подорожало до $1960.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии продолжит двигаться вверх и попробует закрепиться выше 3550 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 39 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 в среднесрочной перспективе склонен к продолжению роста. Индикатор MACD перешел на положительную территорию, подтверждая уверенный импульс. Тем не менее индекс широкого рынка подошел достаточно близко к историческому максимуму, а также локально перекуплен после роста на прошлой неделе, поэтому вполне вероятна пауза в восходящем движении. В ближайшее время мы не исключаем обновления исторического максимума (3588 пунктов), но предупреждаем о риске резкой коррекции вскоре после этого.

Сегодня McDonald's Corporation (MCD) представит результаты за третий квартал 2020 года. Выручка может сократиться всего на 0,6%, до 5,4 млрд, при снижении скорректированной EPS на 10%. Прогнозируем ускорение роста сопоставимых продаж в США на 1,7% г/г благодаря новым позициям в меню, усилению спроса на сервис МакАвто и повышению эффективности рекламы. На международном рынке предполагаем замедление темпов сопоставимых продаж, в первую очередь в Китае и Европе, где большая часть выручки формируется за счет заказов в ресторанах. Консенсус-прогноз предполагает снижение операционной рентабельности до 40,8% (-9% г/г) в связи с уменьшением эффективности партнеров франчайзи и ростом операционных издержек. Тем не менее общая реакция инвесторов на квартальный релиз может быть положительной в связи с ростом объемов заказов МакАвто с 65% до 90% в США от общей выручки, что сможет компенсировать негативную динамику спроса на традиционное обслуживание в ресторанах. Ожидаем боковую динамику акций MCD в связи сохранением неопределенности относительно возобновления ограничений на работу заведений общепита.

12 ноября отчет по итогам 3-го квартала опубликует крупнейший производитель сетевых аппаратных решений в мире Cisco (CSCO). Текущий консенсус-прогноз аналитиков предполагает снижение выручки компании на 10% г/г, до $11,85 млрд, при падении скорректированной EPS 14%, до $0,7. Из-за сокращения капитальных вложений в сетевую инфраструктуру корпоративными клиентами в период пандемии главный вклад в негативную динамику выручки внесет инфраструктурный сегмент (-14,4%). Выручка программного сегмента, по нашим предположениям, уменьшится на 5-6%. Сервисный сегмент, как мы ожидаем, продемонстрирует нулевую динамику, а в сегменте решений для кибербезопасности рост может составить 7-10%. Наибольший интерес представляют прогнозы менеджмента на текущий квартал и первое полугодие 2021 года.Любые намеки на стабилизацию и восстановление спроса могут оказать серьезную поддержку котировкам.

Также в этот четверг квартальный отчет представит The Walt Disney Company (DIS), одна из крупнейших компаний в индустрии развлечений. Ожидается сокращение выручки на 26%, до $14,15 млрд, при скорректированном убытке на акцию в размере $0,73 после прошлогодней прибыли в размере $1,07. Сокращение выручки связано с ожидаемым падением доходов от сегмента парков и развлечений на 65-70%, а также слабых поступлений от кинопроката. Тем не менее компания способна удивить инвесторов сильной динамикой числа новых подписчиков на стриминг-сервисы Disney+, ESPN и Hulu, а также эффективным управлением расходами в наиболее пострадавших из-за пандемии направлениях бизнеса. Отсутствие завышенных ожиданий от финансовых показателей также на руку Disney. В фокусе внимания будут комментарии менеджмента по запуску международного стриминг-сервиса Star.