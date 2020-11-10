ПСБ: Спрос на аренду офисных и торговых площадей может резко сократиться

Спрос на аренду офисных и торговых площадей может резко сократиться на фоне второй волны распространения коронавируса.

В текущий момент в Москве доля вакантных офисных площадей класса А составляет 9,0% (-0,4 п.п. с начала года), класса B - 6,7% (-0,7 п.п.), что указывает на устойчивость рынка аренды офисов к кризису. Однако спад деловой активности вынуждает часть компаний покидать рынок, а те компании, которые сохранили бизнес, переходят, как минимум, в режим оптимизации затрат, в том числе за счет сокращения арендуемых офисных площадей. В условиях «второй волны» коронавируса организации снова перешли на работу в дистанционном режиме и адаптируются к нему. Мы полагаем, что в результате перестройки бизнес-процедур все больше компаний будут переходить на дистанционный режим работы, что приведет к снижению потребности в офисных площадях в будущем.

В сегменте торговых площадей ситуация складывается немногим хуже. Так, в Москве наблюдается рост вакантных площадей до 9,7% (+3,6% п.п. с начала года). Это обусловлено уменьшением трафика в торговых центрах как за счет падения покупательской способности населения, так и за счет минимизации посещения общественных мест в условиях пандемии. Также все большую роль продолжает играть торговля через интернет, что снижает потребность в посещении торговых центров. Мы считаем, что ожидаемое сокращение спроса и увеличение доли онлайн-продаж в розничной торговле могут побудить компании оптимизировать операции и закрыть некоторые торговые точки.

Таким образом, мы сохраняем наш консервативный прогноз по доле вакантных площадей в московских офисных центрах по итогам 2020 года на уровне 25,2% для класса А и 19,8% для класса B, для торговых центров на уровне 15,3%.

ПАО «Промсвязьбанк»