«Фридом Финанс»: Ближайшая цель для индекса Мосбиржи – 3000 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые рынки сегодня переживают один из мощнейших подъемов за весь 2020 год. Торги в Америке вечером стартуют приростом более чем на 4% выше прежних годовых максимумов. Индексы Германии и Британии прибавляют по 6% и более, французский CAC40 вырос более чем 8%. Рынки ЕС вышли на докризисные февральские уровни. Эйфория связана с объявлением Байдена президентом США и одновременно с этим выходом свежих данных по вакцине от Pfizer: она оказалась эффективна против COVID-19 в 90% случаев.

Нефть не осталась в стороне от подъема котировок. Brent выстрелила сразу на 9% вверх, американская WTI параллельно с этим в плюсе на 10%. Ничего подобного сырьевые рынки не переживали как минимум полгода. В последние торговые часы понедельника торги нефтью идут в диапазоне $42,5-43,5. Цены вернулись к максимумам этой осени. Следующая волна подъема способна вытолкнуть баррель выше $44. Это может произойти уже в ближайшие двое суток.

Российский долларовый индекс РТС идет с небольшим отставанием от мировых площадок. Тем не менее дневная динамика сильно опережает обычный восстановительный прирост. РТС сегодня пробился более чем на 4%, протестировав отметку 1230 пунктов впервые с середины сентября. Ближайшая цель – 1250 пунктов. Мы можем увидеть рынок на этой высоте уже во вторник. Но сможет ли он там закрепиться – пока вопрос открытый.

Индекс Мосбиржи ведет себя менее динамично, чем РТС в силу резко укрепившегося рубля. В национальной валюте рынок прибавил чуть более 2,5%, что немногим сильнее обычной дневной волатильности. Тем не менее индекс Мосбиржи преодолел сегодня планку 2980, подойдя к максимумам последних двух месяцев. Ближайшая психологическая и техническая цель – 3000 пунктов. От того, сможет ли рынок закрепиться выше нее, будет зависеть дальнейшее поведение индекса.

Среди наиболее активно растущих ликвидных бумаг сегодня мы наблюдаем парад недавних аутсайдеров: Аэрофлот (+9%), Лукойл (+8%), Татнефть (+7,6%), Новатэк (+7,3%), Алроса (+6,1%), Распадская (+4,9%). К ним примыкает Сбербанк, который начал подъем еще неделей ранее, сегодня он в плюсе на 5,2%. Наиболее впечатляющее выглядят бумаги Аэрофлота, которые прорвали месячный вялотекущий боковик. Максимум дня – 68,1 рублей за акцию, что на 25% выше недавних минимумов. К вечеру бумага соскочила вниз к более равновесной отметке 65 за штуку. Не исключаем, что уже на этой неделе Аэфолот сможет сходить на 70 рублей и закрепиться выше 68 рублей.

Сильнее всего падают сегодня золотопромышленники: Полиметалл (-11,5%) и Полюс (-10%). Это реакция на резкую просадку в золоте, которое обвалилось более чем на 100 с 1970 до 1860 за унцию. На наш взгляд, выходить из защитного металла еще рано. Золото способно подняться выше 1900 всего за одну-две сессии. Положительная коррекция в бумагах Полюса и Полиметалла может составить до 6% до конца этой недели.

Доллар и евро теряют к рублю до 2%. Американская валюта провалилась на 75,85 впервые с конца сентября. Минимум по евро сегодня – 90,14, что также является минимумом последних 7 недель. Позднее пары отыграли вверх до 20 копеек, но рубль сохраняет растущий импульс. На ближайшей сессии равновесными значениями выглядит 76 за доллар 90,5 за евро.