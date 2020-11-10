ПСБ: Фармацевтический рынок продолжает выигрывать от коронавируса

За 9 месяцев 2020 г. оборот коммерческого фармацевтического рынка составил 819,7 млрд руб., что почти на 11% больше, чем в прошлом году. Положительное влияние на рынок оказал ряд факторов: ажиотажный спрос на лекарства, рекомендованные для лечения COVID-19, рост продаж дорогих препаратов и общее увеличение цен. Учитывая всплеск аптечных продаж на пике первой волны коронавируса (в марте) на 50% г/г и текущую эпидемиологическую ситуацию, мы прогнозируем рост фармацевтического рынка на 8,3% г/г в 2020 г. и на 5% в 2021 г.

По данным DSM Group, за 9 месяцев 2020 г. оборот рынка увеличился почти на 11%, до 819,7 млрд руб. Основным фактором скачкообразного роста стал повышенный ажиотаж на лекарства в марте (50% г/г) - девальвация рубля и закрытые границы подтолкнули население, особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, к закупке используемых препаратов впрок из-за ожидаемого роста цен и возможного их дефицита.

Мы прогнозируем продолжающуюся тенденцию роста фармацевтического рынка в 2020-21 гг. как из-за роста цен на медикаменты в рублевом выражении (мы прогнозируем рост на 7% г/г), так и благодаря увеличению потребления лекарственных препаратов в натуральном выражении (количество упаковок). Учитывая всплеск продаж лекарственных препаратов на пике первой волны коронавируса (в марте), ажиотажный спрос на «коронавирусные» лекарства и перспективу создания вакцины, мы прогнозируем увеличение оборота лекарственных препаратов на 8,3% г/г в 2020 г. и на 5% в 2021 г. Основными негативными факторами для аптечного рынка могут стать снижение платежеспособности населения и отложенный эффект от накопившихся запасов лекарств «на руках» потребителей. Высокая вероятность реализации данных рисков приходится на 2-4 кв. 2021 г.

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