ПСБ: На фоне ухудшения конъюнктуры внешних рынков цены рублевых облигаций могут снизиться

Доходность 10-летих ОФЗ в понедельник снизилась до 5,82% годовых (-8 б.п.). Продолжению ралли в рублевых облигациях способствовал рост оптимизма на глобальных рынках в связи с новостями об успехе третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и Biontech.

Сегодня с утра на рынках наблюдается коррекция, нефтяные котировки и курс рубля снижаются. Массовое применение вакцины от коронавируса может ослабить негативный эффект от третьей волны в 2021 г. Но на текущем этапе рост заражений продолжается, что может ограничить ралли в рисковых активах. На риски негативного влияния Covid-19 на экономику вчера обратил внимание Д.Байден. В опубликованном в понедельник докладе ФРС по финансовой стабильности также отмечается, что неопределенность остается высокой и последствия пандемии могут оказать давление на цены активов на ключевых рынках.

Сегодня на фоне ухудшения конъюнктуры внешних рынков цены рублевых облигаций могут снизиться. Ожидаем возвращения доходности 10-летних ОФЗ ближе к верхней границе диапазона 5,80 – 5,90% годовых.